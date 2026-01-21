HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

Cuando finalmente terminen de juntarse las dos grandes masas de tierra, el resultado será un nuevo continente llamado Amasia.

Dos masas continentales chocarán dentro de 30 millones de años. Foto: NASA
Dos masas continentales chocarán dentro de 30 millones de años. Foto: NASA

Aunque parece una masa continental inmóvil, Australia se desplaza lentamente hacia el norte, rumbo a Asia, a una velocidad de unos 7 centímetros por año, comparable al crecimiento de las uñas humanas. Este movimiento tectónico provocará, dentro de unos 30 millones de años, cambios en el clima, la biodiversidad y el nacimiento de Amasia como un nuevo continente.

Este desplazamiento se debe a la dinámica de la placa indoaustraliana, una de las más rápidas del mundo. Forma parte de un proceso natural de la historia terrestre: el ciclo de los continentes, que se separan y, tras millones de años, vuelven a converger. El avance de Australia hacia Asia representa uno de los próximos grandes eventos tectónicos con potencial para transformar tanto la geografía como los ecosistemas.

¿Qué ocurrirá cuando Australia colisione con Asia?

El desplazamiento de la placa que sostiene a Australia no es nuevo. Hace unos 80 millones de años se separó de la Antártida y, desde entonces, ha avanzado de forma constante hacia el norte. Según el geólogo Zheng-Xiang Li, de la Universidad de Curtin, la colisión con Asia es inevitable y ya estaría generando tensiones tectónicas que anticipan algunos de sus efectos. “Nos guste o no, el continente australiano chocará con Asia”, afirmó.

Representación de las tres formas de unión entre Australia y Asia para formar un solo continente. Foto: NSR

Representación de las tres formas de unión entre Australia y Asia para formar un solo continente. Foto: NSR

Uno de los primeros síntomas de este movimiento tectónico fue el ajuste del GPS en Australia, registrado oficialmente en 2016. El país tuvo que modificar sus coordenadas en 1,8 metros debido al desplazamiento continental, lo que evidenció cómo incluso la infraestructura digital se ve afectada por este fenómeno. A medida que la colisión se acerque, se espera un aumento en los terremotos en Australia y regiones limítrofes, así como la posible formación de nuevas cordilleras.

¿Cómo impactará en la biodiversidad del planeta?

Australia alberga una fauna única con especies autóctonas como el koala, el canguro y el ornitorrinco. La unión con Asia pondrá a prueba la capacidad de adaptación de estos animales frente a mamíferos más competitivos del continente asiático.

Australia se encuentra sobre la placa indoaustraliana, una de las más rápidas del planeta. Foto: Great Discoveries

Australia se encuentra sobre la placa indoaustraliana, una de las más rápidas del planeta. Foto: Great Discoveries

Este tipo de eventos no es nuevo. Cuando Australia ingresó en zonas tropicales hace millones de años, propició la formación de la Gran Barrera de Coral, el mayor sistema coralino del planeta. Con la futura colisión, podrían generarse nuevos ecosistemas, pero también extinciones masivas.

Algunos expertos advierten que muchos animales australianos están en peligro, especialmente aquellos que no logren adaptarse a la presión ecológica que implica compartir hábitat con especies invasoras.

Consecuencias en la tecnología moderna

Más allá de los efectos geológicos y ecológicos, la colisión afectará también el desarrollo tecnológico. La velocidad de movimiento de continentes ya ha causado desajustes en los sistemas de navegación. Las tecnologías de precisión satelital, como las que utilizan los drones, los vehículos autónomos o la agricultura inteligente, dependerán de ajustes continuos para seguir siendo precisas.

Este fenómeno plantea desafíos constantes para la infraestructura global. El choque entre continentes podría incluso modificar rutas aéreas, redes submarinas de telecomunicaciones y patrones climáticos, lo que agrava el debate sobre el cambio climático por tectónica.

