Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para Cuba tras la captura de Nicolás Maduro. | Composición LR

Luego de que Estados Unidos ejecutara una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, el presidente Donald Trump estaría buscando personas con información privilegiada del gobierno cubano para intentar derrocar al mandatario Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez antes de fin de año. Así informó en exclusiva el periódico neoyorquino The Wall Street Journal (WSJ).

Según el reconocido medio estadounidense, la administración Trump considera un cambio de régimen en La Habana debido a que la economía de la isla se encuentra al borde del colapso. Sin embargo, se mencionó que Washington todavía no cuenta con un plan concreto para acabar con el gobierno de Díaz-Canel, quien se encuentra en el poder desde el 10 de octubre de 2019.

Donald Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba

El periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) indicó que Estados Unidos se estaría reuniendo con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington para identificar a personas dentro del gobierno cubano que puedan ayudar a alcanzar un acuerdo para un posible cambio de régimen.

Durante un acto oficial, el presidente Miguel Díaz‑Canel negó la posibilidad de cualquier concesión política con Estados Unidos. "No hay rendición ni claudicación posible", dijo. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al gobierno cubano como "un gran problema". Además, el 11 de enero de 2026, a través de Truth Social, el presidente Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para Cuba. "Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", escribió en la plataforma.

El líder republicano también responsabilizó a La Habana por garantizar la seguridad de Maduro y Hugo Chávez a cambio de recursos estratégicos. Es importante resaltar que Cuba y Caracas firmaron un convenio integral de cooperación en 2000 para que Venezuela pague con crudo los servicios profesionales de médicos y expertos en seguridad y defensa cubanos.

Cuba acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en La Habana

Antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el gobierno de Cuba acusó el lunes 29 de diciembre a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen tanto en La Habana como en Venezuela mediante un bloqueo naval en el Caribe. Ese día, a través de X (antes Twitter), el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las medidas de Donald Trump obstaculizan el libre comercio de los recursos petroleros de Caracas.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de Trump es "destruir la Revolución Cubana y derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano". También aseguró que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe buscan usurpar "por la fuerza" los recursos naturales críticos y estratégicos de la región.

Fuentes señalaron al Wall Street Journal que por el momento no existe un plan militar ni un cronograma público para un cambio de régimen. Pero luego de la captura de Maduro, el gobierno de Miguel Díaz‑Canel aprobó "planes y medidas" para declarar el Estado de Guerra en Cuba.

Sin brindar detalles, el Consejo de Defensa Nacional anunció que se activó el aparato de emergencia en cumplimiento con la denominada "Guerra de todo el pueblo", con el fin de impulsar la movilización general de la población y reforzar la estructura militar para enfrentar una posible agresión externa.