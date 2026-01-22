HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Mundo

Trump estaría buscando personas con información privilegiada en Cuba para derrocar a Miguel Díaz antes de fin de año, según WSJ

Antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en La Habana.

Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para Cuba tras la captura de Nicolás Maduro.
Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para Cuba tras la captura de Nicolás Maduro. | Composición LR

Luego de que Estados Unidos ejecutara una intervención militar para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, el presidente Donald Trump estaría buscando personas con información privilegiada del gobierno cubano para intentar derrocar al mandatario Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez antes de fin de año. Así informó en exclusiva el periódico neoyorquino The Wall Street Journal (WSJ).

Según el reconocido medio estadounidense, la administración Trump considera un cambio de régimen en La Habana debido a que la economía de la isla se encuentra al borde del colapso. Sin embargo, se mencionó que Washington todavía no cuenta con un plan concreto para acabar con el gobierno de Díaz-Canel, quien se encuentra en el poder desde el 10 de octubre de 2019.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

Donald Trump estaría buscando un cambio de régimen en Cuba

El periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) indicó que Estados Unidos se estaría reuniendo con exiliados cubanos y grupos cívicos en Miami y Washington para identificar a personas dentro del gobierno cubano que puedan ayudar a alcanzar un acuerdo para un posible cambio de régimen.

Durante un acto oficial, el presidente Miguel Díaz‑Canel negó la posibilidad de cualquier concesión política con Estados Unidos. "No hay rendición ni claudicación posible", dijo. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al gobierno cubano como "un gran problema". Además, el 11 de enero de 2026, a través de Truth Social, el presidente Donald Trump advirtió que "no habrá más petróleo ni dinero" para Cuba. "Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", escribió en la plataforma.

El líder republicano también responsabilizó a La Habana por garantizar la seguridad de Maduro y Hugo Chávez a cambio de recursos estratégicos. Es importante resaltar que Cuba y Caracas firmaron un convenio integral de cooperación en 2000 para que Venezuela pague con crudo los servicios profesionales de médicos y expertos en seguridad y defensa cubanos.

PUEDES VER: China supera a EE.UU. y se posiciona más en Argentina con la llegada de más de 5.500 autos chinos en un barco liderado por un ruso

lr.pe

Cuba acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en La Habana

Antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el gobierno de Cuba acusó el lunes 29 de diciembre a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen tanto en La Habana como en Venezuela mediante un bloqueo naval en el Caribe. Ese día, a través de X (antes Twitter), el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las medidas de Donald Trump obstaculizan el libre comercio de los recursos petroleros de Caracas.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de Trump es "destruir la Revolución Cubana y derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano". También aseguró que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe buscan usurpar "por la fuerza" los recursos naturales críticos y estratégicos de la región.

Fuentes señalaron al Wall Street Journal que por el momento no existe un plan militar ni un cronograma público para un cambio de régimen. Pero luego de la captura de Maduro, el gobierno de Miguel Díaz‑Canel aprobó "planes y medidas" para declarar el Estado de Guerra en Cuba.

Sin brindar detalles, el Consejo de Defensa Nacional anunció que se activó el aparato de emergencia en cumplimiento con la denominada "Guerra de todo el pueblo", con el fin de impulsar la movilización general de la población y reforzar la estructura militar para enfrentar una posible agresión externa.

Notas relacionadas
"La guerra tiene que terminar": Trump y Zelenski se reúnen en Davos para avanzar en la paz en Ucrania

"La guerra tiene que terminar": Trump y Zelenski se reúnen en Davos para avanzar en la paz en Ucrania

LEER MÁS
Trump sigue escupiendo al cielo

Trump sigue escupiendo al cielo

LEER MÁS
Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

Trump oficializa su Consejo de Paz en Davos para promover la estabilidad geopolítica y monitorear la situación en la Franja de Gaza

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Mundo

España registra tercer accidente ferroviario tras el choque de un tren con una grúa: se reportó 4 heridos

Colombia le responde a Ecuador e impone arancel recíproco del 30% a 20 productos y suspende venta de energía

"La guerra tiene que terminar": Trump y Zelenski se reúnen en Davos para avanzar en la paz en Ucrania

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025