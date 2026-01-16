HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado afirmó que será presidenta de Venezuela "en el momento adecuado" tras reunión con Trump

La líder opositora y premio nobel de la Paz 2025, afirmó que Donald Trump estaba comprometido "para lograr la libertad de Venezuela".

María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca el 15 de enero de 2026.
María Corina Machado se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca el 15 de enero de 2026. | AFP | Brendan Smialowski

María Corina Machado, la abanderada de la oposición venezolana, llegó el jueves a la Casa Blanca para sostener una reunión privada con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien, como promesa que realizó tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, le entregó una medalla conmemorativa de este galardón, en señal de agradecimiento por lograr la captura del dictador Nicolás Maduro. El Comité del Nobel aclaró que, aunque la insignia pasó a otro propietario, el título se mantiene con el nombre de la condecorada.

Luego de esta esperada conversación, Machado declaró que, en el futuro, será elegida como presidenta del país caribeño con el respaldo del voto popular, con la seguridad que sostiene tras ver el respaldo que tuvo al ganar la Elección Primaria del 22 de octubre de 2023, obteniendo el 92,5% de respaldo y convirtiéndose en la candidata presidencial de la oposición venezolana, que después fue inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela (CGR) y cediendo su puesto al profesor Edmundo González Urrutia.

Machado afirma que será la presidenta de Venezuela

La excandidata presidencial afirmó que el país del Caribe estaba a punto de pasar por cambio de gran envergadura y que, cuando el tiempo se dé, será elegida como presidenta constitucional y futura residente del Palacio de Miraflores, institución que fue secuestrada por el chavismo por más de dos décadas.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", exclamó Machado en una entrevista pregrabada y difundida por el medio oficialista Fox News.

¿Qué espera Machado que suceda con la región llanera? Tras ser consultada al respecto, la agencia de noticias AFP compartió la siguiente respuesta: "Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo".

Por lo pronto, Donald Trump no ha manifestado expresamente que su prioridad sea un cambio de régimen, ya que, desde que asumió Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, han cesado las amenazas, afirmando que existe un buen trato entre mandatarios en lo que respecta al retorno de la diplomacia, convenios comerciales y voluntad del neochavismo para cumplir con sus demandas.

"Fue un momento muy emocionante"

Con esta entrada, María Corina Machado confirmó ante la prensa, que la esperaba en los exteriores de la Casa Blanca, que entregó el Premio Nobel de la Paz a Trump, a pesar de las advertencias del Instituto Nobel en Oslo sobre que este galardón es personal e intransferible.

"Decidí entregar la medalla al presidente en nombre del pueblo de Venezuela y le expliqué al presidente dónde hallé la inspiración... Hace doscientos años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el Libertador de los venezolanos, una medalla con el rostro de George Washington", explicó como justificación de esta acción.

"Bolívar guardó esa medalla hasta el fin de sus días. Así que doscientos años más tarde, el pueblo de Bolívar le entrega una medalla, en este caso el Premio Nobel, al heredero de Washington —Trump—", agregó.

