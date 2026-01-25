Durante un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, la presidenta interina Delcy Rodríguez expresó que el diálogo puede resolver las "divergencias" y "conflictos internos" en Venezuela. La sucesora de Nicolás Maduro también aprovechó la oportunidad para rechazar la injerencia de Estados Unidos.

"Por eso es importante abrir espacios para la divergencia democrática, pero siempre con una política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre nuestros políticos. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y conflictos internos", comentó Rodríguez.

Delcy Rodríguez habría recibido amenazas de Estados Unidos tras captura de Maduro

El diario británico The Guardian divulgó por primera vez una grabación no verificada que involucra a Delcy Rodríguez. De acuerdo con el audio, la mandataria interina de Venezuela habría recibido supuestas amenazas para aceptar las exigencias de Estados Unidos. El material, grabado en una reunión privada con funcionarios e influenciadores afines al chavismo, ofrece una mirada inédita a la crisis interna del poder en Venezuela tras el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

"Nos dieron a Diosdado, a Jorge (hermano) y a mí 15 minutos para responder o nos matarían", se escucha decir a la dirigente sobre el presunto ultimátum estadounidense. Contó que tropas de ese país inicialmente comunicaron que Maduro y su esposa habían sido asesinados.

Rodríguez afirmó que ella y otros altos dirigentes respondieron que estaban dispuestos a "compartir la misma suerte", aunque reconoció que finalmente optó por cooperar bajo un escenario de "amenazas y chantaje constantes".

Sin embargo, hasta el momento, ni Rodríguez ni las autoridades estadounidenses han emitido declaraciones oficiales sobre el contenido del audio. En ese contexto, la mandataria del régimen venezolano calificó de "vergonzoso" que un venezolano celebre y agradezca el ataque militar de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez impulsa reforma petrolera en Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una normativa que permitiría a empresas privadas, tanto locales como extranjeras, explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno. La iniciativa también promete flexibilizar el régimen fiscal y eliminar obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.

La medida de Rodríguez busca revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo la dictadura de Hugo Chávez. Desde entonces, el chavismo concentró el control de la industria petrolera y obligó a los privados a operar exclusivamente a través de empresas mixtas controladas por PDVSA.

Venezuela, que posee las mayores reservas certificadas del mundo, había nacionalizado la industria petrolera en 1976. La producción de crudo se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. No obstante, la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Rodríguez pretende revertir este deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo.