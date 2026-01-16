John Ratcliffe y Delcy Rodríguez se reunieron en Venezuela luego de que la presidente interina de Venezuela conversara con Donald Trump. | Composición LR | Jazmin Cera

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió este jueves 15 de enero de 2025 con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en Caracas, según reportó The New York Times. El encuentro coincidió con el mismo día en que Donald Trump recibió a la líder opositora María Corina Machado en la Casa Blanca para mantener conversaciones sobre el futuro de Venezuela.

El periódico neoyorkino precisó que Ratcliffe es el funcionario de mayor rango del gobierno de Estados Unidos y el primer miembro del gabinete que visita el país sudamericano desde que la administración Trump ejecutó un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro. Actualmente, el expresidente enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas en suelo estadounidense.

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela

La reunión entre Delcy Rodríguez y John Ratcliffe se produjo también un día después de que Donald Trump conversara por teléfono con la mandataria interina de Venezuela. Tras la llamada, el líder republicano definió a Rodríguez como "una persona formidable" y aseguró que todo iba "muy bien" en Caracas.

"Sostuve una conversación telefónica amplia y productiva con Trump. Abordamos una agenda bilateral para el beneficio de nuestros pueblos y de otros asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", indicó Rodríguez en Telegram.

Según la interpretación de The New York Times, el encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez refuerza el mensaje de la administración Trump de que ve al régimen interino como el mejor camino hacia la estabilidad del país en el corto plazo. "Podría interpretarse como un desaire a la oposición, cuyos partidarios se han mostrado frustrados porque la administración Trump no ha intentado llevar al poder a Edmundo González, aliado de Machado, desde que Maduro no ha sido derrocado", escribió el periódico.

Es preciso mencionar que, luego de la captura de Maduro, el mandatario estadounidense descartó a Machado como líder de la transición democrática, porque, según el líder republicano, ella "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano". Además, afirmó que Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. Justo ayer, la presidenta interina comentó que no tiene miedo de enfrentarse a Washington por la vía diplomática.

¿Por qué John Ratcliffe se reunió con Delcy Rodríguez?

The New York Times indicó que un funcionario de Estados Unidos había afirmado bajo condición de anonimato que Ratcliffe se reunió con Rodríguez por orden de Donald Trump. "Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe trató posibles oportunidades de colaboración económica y subrayó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", declaró el funcionario.

El medio también informó que la CIA consideraba que Rodríguez era una política pragmática que estaría dispuesta a negociar y trabajar con Estados Unidos. Precisó que los analistas de la CIA consideraron que mantener a Rodríguez como líder interina era la mejor manera de evitar que Venezuela caiga en una "situación caótica".

Donald Trump dialogó con María Corina Machado en Estados Unidos

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump se reunió con María Corina Machado para dialogar sobre la estabilidad y la transición en Venezuela. La líder opositora aseguró que la reunión con el líder republicano "fue histórica" y "extraordinaria".

Aseveró que la administración Trump comprende la necesidad de reconstruir las instituciones, proteger los derechos humanos y la libertad de expresión. "Sepan que cuentan con el presidente Trump para lograr la libertad de Venezuela", dijo Machado tras salir de la Casa Blanca.

Luego el mandatario estadounidense confirmó en Truth Social que recibió el premio de manos de Machado. "Me entregó su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento al trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", escribió.

La opositora venezolana ya había afirmado que compartiría el galardón con Trump, pero el Comité Nobel aclaró que no era transferible. "Una vez anunciado, el Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido", afirmó el comité en un comunicado.

La visita de Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Caracas para arrestar a Maduro.