El presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó que estaría dispuesto en incluir a María Corina Machado en el proceso de transición política en Venezuela. La líder opositora ha manifestado un sólido apoyo hacia el republicano desde el escape de su país y la captura de Nicolás Maduro.

"Es una mujer increíblemente amable. Estamos hablando con ella. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca este martes 20 de enero. La semana anterior, Machado se reunió con Trump para hacerle entrega de su medalla del Premio Nobel de la Paz, distinción que recibió en diciembre.

Trump manifiesta su apoyo a Machado

Trump hizo público su cambio de opinión sobre el país sudamericano. "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo. Además, el magnate destacó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno desde la operación Resolución Absoluta, que se produjo el 3 de enero.

Inicialmente, el jefe de la Casa Blanca aseguró que, tras la operación militar realizada en Caracas, María Corina Machado carecía del respaldo necesario en Venezuela para encabezar una transición hacia la democracia. Trump enfatizó su preferencia por mantener la estabilidad política a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Pese a ello, la líder opositora asistió a Washington y, en un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero, hizo entrega de su medalla, la cual venía acompañada de una dedicatoria especial. En paralelo, Estados Unidos ejerce una intensa presión sobre la nueva cúpula del chavismo, por ejemplo, a través del decomiso de buques petroleros que transportaban crudo venezolano en el mar Caribe.

El republicano recordó que es el merecedor del Premio Nobel de la Paz y argumentó que ha logrado resolver ocho conflictos bélicos. "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", comentó.

Trump publica imagen del mapa de Venezuela con bandera de EE. UU.

El presidente estadounidense compartió en su plataforma Truth Social dos imágenes generadas por inteligencia artificial que representan una supuesta conquista de Venezuela, así como de Canadá y Groenlandia. Estos montajes, que no incluyen etiquetas que adviertan sobre su veracidad, muestran a Trump junto a líderes europeos frente a mapas modificados.

Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

La publicación se produce antes del viaje del republicano a Suiza, donde asistirá al Foro Económico Mundial de Davos, un evento que se desarrollará en un contexto de tensión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados europeos por la soberanía de Groenlandia.