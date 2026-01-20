HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Trump afirma que María Corina Machado podría participar de la transición en Venezuela: “Quizás podamos involucrarla de alguna manera"

La administración de Trump presiona al nuevo gobierno chavista de Delcy Rodríguez, el cual ha tenido que realizar cambios de funcionarios en las principales instituciones del Estado.

Donald Trump afirmó que María Corina Machado podría involucrarse en la transición en Venezuela.
Donald Trump afirmó que María Corina Machado podría involucrarse en la transición en Venezuela. | Foto: composición LR/AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó que estaría dispuesto en incluir a María Corina Machado en el proceso de transición política en Venezuela. La líder opositora ha manifestado un sólido apoyo hacia el republicano desde el escape de su país y la captura de Nicolás Maduro.

"Es una mujer increíblemente amable. Estamos hablando con ella. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Blanca este martes 20 de enero. La semana anterior, Machado se reunió con Trump para hacerle entrega de su medalla del Premio Nobel de la Paz, distinción que recibió en diciembre.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Trump simula la 'conquista' de Canadá, Groenlandia y Venezuela con imágenes de mapas manipulados, previo al Foro de Davos

lr.pe

Trump manifiesta su apoyo a Machado

Trump hizo público su cambio de opinión sobre el país sudamericano. "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo. Además, el magnate destacó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno desde la operación Resolución Absoluta, que se produjo el 3 de enero.

Inicialmente, el jefe de la Casa Blanca aseguró que, tras la operación militar realizada en Caracas, María Corina Machado carecía del respaldo necesario en Venezuela para encabezar una transición hacia la democracia. Trump enfatizó su preferencia por mantener la estabilidad política a cargo de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Pese a ello, la líder opositora asistió a Washington y, en un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero, hizo entrega de su medalla, la cual venía acompañada de una dedicatoria especial. En paralelo, Estados Unidos ejerce una intensa presión sobre la nueva cúpula del chavismo, por ejemplo, a través del decomiso de buques petroleros que transportaban crudo venezolano en el mar Caribe.

El republicano recordó que es el merecedor del Premio Nobel de la Paz y argumentó que ha logrado resolver ocho conflictos bélicos. "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", comentó.

PUEDES VER: Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

lr.pe

Trump publica imagen del mapa de Venezuela con bandera de EE. UU.

El presidente estadounidense compartió en su plataforma Truth Social dos imágenes generadas por inteligencia artificial que representan una supuesta conquista de Venezuela, así como de Canadá y Groenlandia. Estos montajes, que no incluyen etiquetas que adviertan sobre su veracidad, muestran a Trump junto a líderes europeos frente a mapas modificados.

Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

La publicación se produce antes del viaje del republicano a Suiza, donde asistirá al Foro Económico Mundial de Davos, un evento que se desarrollará en un contexto de tensión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados europeos por la soberanía de Groenlandia.

Notas relacionadas
Primer ministro de Groenlandia alerta sobre una posible invasión militar de EE. UU. en medio de las presiones de Trump

Primer ministro de Groenlandia alerta sobre una posible invasión militar de EE. UU. en medio de las presiones de Trump

LEER MÁS
Trump simula la 'conquista' de Canadá, Groenlandia y Venezuela con imágenes de mapas manipulados, previo al Foro de Davos

Trump simula la 'conquista' de Canadá, Groenlandia y Venezuela con imágenes de mapas manipulados, previo al Foro de Davos

LEER MÁS
Trump afirma que salvó a la OTAN del “desván de la Historia” tras la respuesta europea a su ambición de anexionar Groenlandia

Trump afirma que salvó a la OTAN del “desván de la Historia” tras la respuesta europea a su ambición de anexionar Groenlandia

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Mundo

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Un muerto y al menos 20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en Cataluña, España

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025