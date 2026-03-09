La caída de bolsas se extendió desde Asia hacia Europa y Wall Street, mientras analistas del FMI advirtieron de una inflación global tras la guerra. | Composición LR/AFP

Las bolsas mundiales arrancaron la semana con fuertes pérdidas en medio de un nuevo episodio de aversión al riesgo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel. La presión vendedora coincidió con un salto del crudo que llevó al Brent hasta US$119,50 por barril en las primeras horas del día lunes 9 de marzo, su nivel más alto desde 2022, aunque luego cotizó a US$107,80. A la vez, el dólar se fortaleció como activo de refugio.

El deterioro del ánimo inversor no responde solo al alza del combustible fósil, sino también al temor de que una interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz golpee comercio, crecimiento y precios al consumidor. Reuters y AP reportaron que la sacudida se extendió desde Asia hacia Europa y Wall Street, mientras analistas del FMI advirtieron que un incremento sostenido de 10% en la energía puede añadir 40 puntos básicos a la inflación global y restar entre 0,1% y 0,2% al producto mundial.

Las cifras del Brent son inestables hasta el momento, pues rondan entre los 105 y 119 dólares por barril.

Las bolsas de Asia y Europa

Para los asiáticos, el golpe fue inmediato sobre las plazas más dependientes de importaciones energéticas. AP informó que el Nikkei 225 japonés cayó más de 5%, mientras que Corea del Sur activó un tope interno a los combustibles tras un desplome de alrededor de 6% en el Kospi y una rápida depreciación del won. Además, se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

El crudo sigue siendo la variable central: el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) llegaron a subir cerca de 30% en la apertura asiática (el segundo inició con US$119,48 por barril, pero cayó a US$103 luego), impulsados por recortes de producción en Irak, Kuwait y Arabia Saudita, además del riesgo operativo en rutas marítimas del Golfo. En paralelo, la curva del Brent se tensó hasta niveles extremos de ‘backwardation’ (o mercado invertido), señal de escasez inmediata y de un mercado dispuesto a pagar una prima mucho mayor por barriles disponibles ya.

El Brent tuvo una cifra similar al de WTI por barril al iniciar el lunes 9 de marzo.

Para los europeos, la sacudida combinó venta de acciones, presión en bonos y encarecimiento del gas. Euronews y Reuters indicaron que el Stoxx 600 cedió alrededor de 1,8% y prolongó el peor tramo semanal en casi un año, con descensos marcados en Fráncfort (0,77%), París (0,98%), Madrid (0,89%), Londres (0,34%) y Milán (0,29%). Al mismo tiempo, los futuros del gas europeo volvieron a dispararse por el corte del GNL catarí y la menor oferta global, en un continente que llega a esta crisis con inventarios de almacenamiento debilitados y una dependencia elevada de importaciones.

El West Texas Intermediate (WTI) inició el día con una cifra alarmante de casi 120 dólares por barril.

Sube la gasolina en EE.UU.

Wall Street inició la jornada con retrocesos superiores al 1% en sus índices principales debido al conflicto bélico. Los inversores castigan los activos sensibles a los costos energéticos ante el temor de que un barril de crudo sobre los US$100 dificulte la desinflación. Según Reuters, esta situación podría "obligar a la Reserva Federal a sostener una postura más dura durante más tiempo" para controlar los precios.

El panorama doméstico de consumo sufre un impacto directo por el encarecimiento del combustible. El precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los US$3,32 por galón, mientras el diésel escaló hasta los US$4,33 tras un repunte semanal significativo. Dado que el WTI mantiene cotizaciones elevadas, los analistas anticipan que el traslado hacia los surtidores continuará en los próximos días por el desfase habitual entre los mercados mayorista y minorista.

La divisa norteamericana se apreció frente a otras monedas bajo su condición de activo refugio. Simultáneamente, el rendimiento de los bonos del Tesoro subió bajo la premisa de que un shock petrolero prolongado impulsará nuevamente la inflación. Este conjunto de factores económicos —crudo costoso y tasas altas— restringe las condiciones financieras para las empresas y los hogares estadounidenses en el corto plazo.

Reservas estratégicas y valor del oro

La opción de liberarlas permanece disponible, aunque el G7 y la AIE mantienen el consenso de no activar este mecanismo de inmediato. Según Reuters, el bloque evaluó una respuesta coordinada para utilizar los inventarios de emergencia, pero determinó que no existe una decisión firme para usar dichos recursos “por ahora”. Esta red de seguridad cuenta con un volumen superior a los 1.200 millones de barriles en existencias públicas, a los cuales se suman 600 millones adicionales bajo custodia privada obligatoria.

Mientras tanto, en los mercados financieros, el oro registró un retroceso mayor al 1% hasta situarse cerca de los US$5.080 por onza. Dicho movimiento responde al fortalecimiento del dólar y a un ajuste al alza en las expectativas de tasas de interés, factores que impulsan a los inversores hacia la liquidez en detrimento de los refugios tradicionales. Esta dinámica refleja una preferencia temporal por el efectivo mientras la volatilidad externa redefine las estrategias de capital a corto plazo.

La estabilidad energética global enfrenta amenazas severas debido a la producción recortada y las alteraciones en el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias advirtió que la infraestructura dañada junto con la oferta tensa crea un entorno donde un nuevo shock petrolero “no puede descartarse” bajo las condiciones actuales.

El gas en América Latina

La volatilidad sacudió los mercados de la región con un impacto directo en acciones y divisas regionales. Según Bloomberg Línea, el índice MSCI Latam sufrió su mayor desplome diario en 11 meses, con retrocesos críticos en plazas de Perú, Brasil, México y Chile. En paralelo, el dólar estadounidense fortaleció su posición frente a las monedas locales ante un evidente deterioro del apetito por riesgo global.

Esta coyuntura genera efectos mixtos entre las naciones exportadoras de hidrocarburos y aquellas dependientes de suministros externos. Si bien el alza del barril beneficia los ingresos brasileños y colombianos, también eleva la presión inflacionaria y castiga a los sectores industriales. Reuters añade que la fortaleza del billete verde agrava el ajuste en economías emergentes, pues "encarece financiamiento, energía importada y coberturas".

El sector energético enfrenta un choque externo por el encarecimiento de gasolinas y la crisis logística catarí. De acuerdo a la agencia de noticias, la parálisis en los despachos de Qatar "disparó los precios globales del GNL (gas natural licuado) en Europa y Asia", situación que amenaza con elevar los costos de generación eléctrica en Latinoamérica. Ante la falta de amortiguadores fiscales, los consumidores asumen el incremento del diésel y otros derivados esenciales para la economía doméstica.

La caída se extendió hacia la región latinoamericana.

Así va el dólar en Sudamérica

La intensificación del conflicto bélico en Medio Oriente posiciona al dólar como activo refugio y debilita diversas divisas del subcontinente. Según expertos de Bloomberg Línea y Reuters, factores como el encarecimiento del petróleo, la incertidumbre global y el alza de tasas internacionales robustecen la moneda estadounidense frente a mercados emergentes.