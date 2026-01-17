Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, que estuvo a cargo del Ministerio de Industria. | Foto: composición LR/AFP

Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, que estuvo a cargo del Ministerio de Industria. | Foto: composición LR/AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes 16 de enero la destitución de Álex Saab, quien se encontraba al frente del Ministerio del Poder Popular de Industrias. El empresario de 54 años ha sido señalado como testaferro del exdictador Nicolás Maduro.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria, quien asumirá nuevas responsabilidades", señaló la mandataria encargada en la plataforma de mensajería Telegram sin agregar más detalles. Además, la mandataria dio a conocer la integración de los ministerios de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional. La nueva entidad será liderada por Luis Antonio Villegas.

El ascenso de Álex Saab en la esfera chavista

Saab, quien es originario de Colombia, estableció su relación con el gobierno venezolano durante los últimos años de la administración de Hugo Chávez, que abarcó desde 1999 hasta 2013. En 2020, fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia norteamericana lo señala por su presunta implicación en el blanqueo de capitales y por utilizar el sistema financiero estadounidense para ocultar fondos que habrían sido obtenidos de manera ilegal en Venezuela.

El gobierno de Caracas rechazó las acusaciones en contra de Saab, a quien describió como un "héroe" que facilitaba el ingreso de alimentos al país en medio de las sanciones impuestas por EE. UU. Asimismo, calificó el arresto como un "secuestro" y señaló que su inmunidad diplomática había sido vulnerada.

Saab y sus vínculos con Nicolás Maduro

En 2023, Estados Unidos liberó a Saab, tras tres años preso, como resultado de un acuerdo del gobierno de Joe Biden que contempló la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Posteriormente, en octubre de 2024, Maduro lo nombró ministro de Industria.

En el marco de su arresto, su esposa Camilla Fabri se erigió como el símbolo de la campaña impulsada por el gobierno de Maduro para lograr su liberación. Actualmente, Fabri lidera la Misión Vuelta a la Patria, un programa estatal encargado de coordinar las repatriaciones de migrantes venezolanos.

A pesar de haber mantenido un perfil discreto en el ámbito empresarial, Saab ganó notoriedad en 2017 tras las acusaciones de la exfiscal venezolana Luisa Ortega, quien lo señaló como uno de los testaferros de Maduro. En años recientes, ha surgido una presunta conexión con diversas empresas, como con Group Grand Limited (GGL), que enfrenta acusaciones por ofrecer alimentos y víveres a precios inflados a la administración del sucesor de Chávez, destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Cambios en el gobierno chavista de Delcy Rodríguez

En los primeros diez días de su gestión como presidenta encargada, luego de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante un ataque militar en Caracas, Delcy Rodríguez ha revelado una serie de modificaciones en el gabinete ministerial. Este viernes, el presidente designó a Freddy Ñáñez como nuevo ministro de Ecosocialismo, mientras que Aníbal Coronado asumirá el cargo de titular del Ministerio de Transporte.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez Pirela fue nombrado para liderar el despacho de Comunicación e Información. La mandataria también designó al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia. A su vez, Calixto Ortega fue nombrado vicepresidente de economía sectorial, lo que refuerza la estrategia económica del gobierno.