El músico permanece internado a la espera de la evaluación médica.

El músico Emerzon León Ramos se encuentra internado luego de recibir una golpiza que, según denuncian sus familiares, habría sido propinada por Josmel Lugo Meza, hijo de la cantante folclórica Abencia Meza. Los parientes sostienen que el hecho ocurrió en un encuentro dentro de una vivienda en el distrito de Puente Piedra durante el pasado fin de semana.

La presunta agresión habría dejado a León Ramos con el rostro desfigurado, fractura maxilar y lesiones de gravedad. La esposa del intérprete sostuvo que fue alertada por un amigo sobre el estado de su pareja y que, al llegar al hospital del distrito, conversó con personal médico que ya había atendido a su cónyuge, según informó Latina Noticias.

Detalles de la presunta agresión

De acuerdo con los familiares del músico internado, los testigos del edificio y un personal médico indicaron que las heridas estarían relacionadas a una agresión. “El doctor me dijo que no eran lesiones compatibles con una simple caída”, precisó la mujer tras acudir al nosocomio. Posteriormente, uno de los residentes del inmueble respaldó las sospechas de la pareja del agraviado. “Señora, investigue, porque la verdad, eso no es caída”, le dijeron a la esposa, según su declaración.

Durante lo sucedido, en el inmueble estuvieron presentes Josmel Lugo Meza, la cantante Silvia Jara y Emerzon León Ramos.

Esposa del músico internado pide justicia

Pese a que la esposa acudió a la comisaría, al principio no le permitieron registrar su denuncia. Solo con la intervención de un abogado se logró formalizar la acusación. “Tuvimos que insistir para que me la reciban, ya que hay testigos y el portero del edificio también observó altercados”, precisó.

“Solo queremos justicia y que la policía actúe con rapidez”, expresó. En tanto, el estado de salud del músico continúa siendo grave. Asimismo, los médicos evalúan la necesidad de intervenir quirúrgicamente, mientras monitorean la condición de su ojo, el cual podría haber quedado comprometido por la agresión.

