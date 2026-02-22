HOYSuscripcion LR Focus

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática?

El exmiembro de la Fuerza Aérea del Perú, Wolfgang Grozo, plantea el uso de inteligencia estratégica y tecnología en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El candidato ha logrado captar apoyo en TikTok e Instagram.

Wolfgang Grozo proponer mayor énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: El Peruano
Wolfgang Grozo proponer mayor énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: El Peruano

Wolfgang Mario Grozo Costa es el candidato presidencial y al Senado por el partido político Integridad Democrática. Grozo Costa es un mayor general en retiro y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que ahora busca ocupar el sillón presidencial y que, para ello, tiene una fuerte presencia en Instagram y TikTok.

En su primera red social cuenta con 2.343 seguidores, mientras que en la segunda, cerca de 63.6 mil. El postulante ha logrado captar cierto apoyo en redes sociales, principalmente en jóvenes.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Wolfgang Grozo es candidato a la presidencia

Wolfgang Grozo es candidato a la presidencia

Cuenta con un bachiller y licenciatura en Ciencias de la Administración Aeroespacial en la escuela de la FAP. Además, tiene un posgrado en Desarrollo y Defensa Nacional y otro en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

También posee un curso de especialización de Altos Estudios Estratégicos en la Ceseden de España y con formación complementaria en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Un dato no menor es que no cuenta con sentencias judiciales en su contra.

Grozo ha planteado la cadena perpetua para el presidente que cometa actos de corrupción, así como para todos los funcionarios del Estado. "Si hay corrupción es porque hay impunidad", comentó, e indicó que ese servidor público debería ser procesado por traición a la patria.

Propuesta contra la inseguridad

En cuanto a seguridad ciudadana, el candidato presidencial plantea el uso de inteligencia estratégica y tecnología, que permita investigar y neutralizar al delincuente. "Nosotros nos proponemos adoptar acciones que permitan que los peruanos vean y sientan en seis meses mejoras en seguridad ciudadana", dijo en una entrevista para un medio local.

Asimismo, propone la creación de megacárceles, una reforma del sistema penitenciario, del sistema judicial. Además, su propuesta incluye la inteligencia electrónica y de comunicaciones. "Tenemos que saber lo que dicen estas bandas criminales; cuáles son sus movimientos financieros. Hay que ahogarlos, acorralarlos. Los que tienen que sentir miedo son ellos, no nosotros. Para eso la inteligencia es fundamental", explicó.

