EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

Funcionarios del gobierno de EE. UU. mantuvieron conversaciones reservadas con Diosdado Cabello antes de la captura de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos sostuvieron conversaciones reservadas con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y una de las figuras más duras del chavismo, meses antes de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por Reuters.

De acuerdo con estos testimonios, los contactos comenzaron en los primeros días de la actual administración de Donald Trump y se mantuvieron tanto en las semanas previas al 3 de enero como después de la caída de Maduro. Las comunicaciones, que no habían sido reportadas anteriormente, forman parte de los esfuerzos de Washington por contener un posible estallido de violencia en Venezuela.

¿Qué le advirtió EE. UU. a Diosdado Cabello durante sus conversaciones?

Durante los intercambios, funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello que no utilizara los servicios de inteligencia, la policía, las fuerzas armadas y a militantes bajo su control para atacar a la oposición venezolana, indicaron cuatro fuentes anónimas citadas por Reuters.

El ‘número dos’ del chavismo, señalado en la misma acusación por narcotráfico que EE. UU. utilizó como justificación para arrestar a Maduro, no fue capturado durante la intervención. Según Reuters, las conversaciones también abordaron las sanciones impuestas por Washington y la acusación judicial que enfrenta en ese país.

Para la administración Trump, el papel de Cabello es determinante: si decide movilizar las fuerzas que controla, podría desestabilizar la nación y amenazar el control del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien el republicano ha elogiado públicamente, de acuerdo con una fuente citada por la agencia.

¿Por qué no fue arrestado Cabello tras la caída de Maduro?

En 2020, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de US$10 millones, posteriormente elevada a US$25 millones, al acusarlo de ser una figura clave del llamado “Cartel de los Soles”, acusaciones que el ministro ha negado públicamente.

Tras la caída de Maduro, varios analistas y legisladores en Washington cuestionaron por qué Cabello no fue arrestado, pese a figurar en segundo lugar en la acusación del Departamento de Justicia. En los días posteriores, el ministro denunció la intervención estadounidense y afirmó que “Venezuela no se rendirá”.

Sin embargo, Reuters señala que en los últimos días se ha reducido la frecuencia de reportes sobre retenes y operativos de seguridad; mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos como las autoridades venezolanas han indicado que algunos detenidos considerados presos políticos serán liberados, un proceso que Cabello supervisa desde el Ministerio del Interior, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que avanza con extrema lentitud.