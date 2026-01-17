HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     
Mundo

EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

Según fuentes consultadas por Reuters, estas comunicaciones buscan contener un posible estallido de violencia en Venezuela y el uso de fuerzas armadas contra la oposición.

Funcionarios del gobierno de EE. UU. mantuvieron conversaciones reservadas con Diosdado Cabello antes de la captura de Nicolás Maduro.
Funcionarios del gobierno de EE. UU. mantuvieron conversaciones reservadas con Diosdado Cabello antes de la captura de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos sostuvieron conversaciones reservadas con Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y una de las figuras más duras del chavismo, meses antes de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por Reuters.

De acuerdo con estos testimonios, los contactos comenzaron en los primeros días de la actual administración de Donald Trump y se mantuvieron tanto en las semanas previas al 3 de enero como después de la caída de Maduro. Las comunicaciones, que no habían sido reportadas anteriormente, forman parte de los esfuerzos de Washington por contener un posible estallido de violencia en Venezuela.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Más de 200 migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. llegan a Caracas: es el primer vuelo desde la caída de Maduro

lr.pe

¿Qué le advirtió EE. UU. a Diosdado Cabello durante sus conversaciones?

Durante los intercambios, funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello que no utilizara los servicios de inteligencia, la policía, las fuerzas armadas y a militantes bajo su control para atacar a la oposición venezolana, indicaron cuatro fuentes anónimas citadas por Reuters.

El ‘número dos’ del chavismo, señalado en la misma acusación por narcotráfico que EE. UU. utilizó como justificación para arrestar a Maduro, no fue capturado durante la intervención. Según Reuters, las conversaciones también abordaron las sanciones impuestas por Washington y la acusación judicial que enfrenta en ese país.

Para la administración Trump, el papel de Cabello es determinante: si decide movilizar las fuerzas que controla, podría desestabilizar la nación y amenazar el control del poder de la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien el republicano ha elogiado públicamente, de acuerdo con una fuente citada por la agencia.

PUEDES VER: Estados Unidos usó el respaldo de la oposición venezolana como argumento legal para capturar a Maduro, según memorando

lr.pe

¿Por qué no fue arrestado Cabello tras la caída de Maduro?

En 2020, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de US$10 millones, posteriormente elevada a US$25 millones, al acusarlo de ser una figura clave del llamado “Cartel de los Soles”, acusaciones que el ministro ha negado públicamente.

Tras la caída de Maduro, varios analistas y legisladores en Washington cuestionaron por qué Cabello no fue arrestado, pese a figurar en segundo lugar en la acusación del Departamento de Justicia. En los días posteriores, el ministro denunció la intervención estadounidense y afirmó que “Venezuela no se rendirá”.

Sin embargo, Reuters señala que en los últimos días se ha reducido la frecuencia de reportes sobre retenes y operativos de seguridad; mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos como las autoridades venezolanas han indicado que algunos detenidos considerados presos políticos serán liberados, un proceso que Cabello supervisa desde el Ministerio del Interior, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que avanza con extrema lentitud.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez indica que su régimen no tiene miedo de "asumir relaciones bilaterales con Estados Unidos"

Delcy Rodríguez indica que su régimen no tiene miedo de "asumir relaciones bilaterales con Estados Unidos"

LEER MÁS
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Mundo

Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez "está cumpliendo órdenes" de EE. UU. y confirma transición en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025