A pesar de su liderazgo histórico, Argentina enfrenta desafíos que merman su competitividad frente a nuevos competidores en la exportación de limones a EE.UU., China y otras potencias. | Composición LR/ChatGPT/AFP

China y Estados Unidos mantienen su relevancia como los principales importadores globales de limón para uso industrial y consumo fresco. Sin embargo, el mapa de la oferta se transformó: un país desplazó a Argentina y se consolidó como el líder exportador, especialmente en mercados estratégicos de Europa y Asia. De acuerdo con TopInfo, la temporada 2025-2026 refleja una recuperación general del comercio internacional, impulsada por un repunte de la demanda en el Hemisferio Norte y Medio Oriente.

A pesar de su liderazgo histórico, Argentina enfrenta desafíos internos que merman su competitividad frente a nuevos competidores. Aunque las exportaciones argentinas muestran señales de mejoría en 2025, el país aún cede terreno ante la expansión sudafricana. En este escenario, las políticas agrícolas y las estrategias comerciales en mercados clave como China y EE.UU. definen el rumbo actual del sector citrícola mundial.

¿Cuál es el país que superó a Argentina en las exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China?

Sudáfrica lideró el comercio global de limones frescos en 2025 y se consolidó como el mayor exportador de contraestación hacia el hemisferio norte. Según la consultora TopInfo, el país alcanzó un volumen de 587.000 toneladas, cifra que triplica los registros de Argentina. Este desempeño posicionó a la nación africana como el proveedor principal para mercados estratégicos en Europa, Estados Unidos y Asia.

El éxito sudafricano responde a menores costos de producción, condiciones climáticas óptimas y suelos que favorecen la estética de la fruta. Además, una expansión continua de las superficies sembradas durante la última década facilitó la captura de cuotas de mercado antes dominadas por el limón argentino. Estos factores estructurales aseguran la competitividad de Sudáfrica frente a sus competidores regionales en los destinos internacionales más exigentes.

Sudáfrica superó a Argentina en la exportación de limones en el mundo. Foto: TopInfo



¿Cómo le fue a Argentina en la exportación de limones?

Argentina experimentó un incremento en sus exportaciones de limones frescos, las cuales ascendieron de 170.000 toneladas en 2024 a cerca de 217.000 toneladas en 2025. Pese a este repunte en el volumen, el país todavía permanece lejos de sus niveles históricos de la década anterior. Según el informe de TopInfo, esta mejora resulta insuficiente para que la nación recupere su posición dominante en el mercado global.

El documento señala que la participación de Argentina en la oferta mundial disminuyó debido al avance acelerado de competidores como Sudáfrica. Diversos factores, entre ellos los altos costos internos y una menor competitividad, afectaron el desempeño del sector frente a otros exportadores. De este modo, la ligera subida en los envíos no compensó la brecha respecto al ritmo de crecimiento de la competencia internacional.

Así va la exportación de limones en el mundo. Foto: TopInfo



Otros países que compiten con Sudáfrica y Argentina en exportación de limones, según TopInfo

TopInfo identifica a Turquía, Chile y España como los principales rivales de Sudáfrica y Argentina en el mercado global de limones frescos durante 2025. Estos países expandieron su presencia comercial en regiones estratégicas como Europa, Medio Oriente y Asia mediante un incremento notable en su capacidad productiva.

La mayor oferta proveniente de estas naciones diversifica el abastecimiento internacional y genera una presión competitiva directa sobre la campaña argentina. Esta dinámica reduce la participación histórica de Argentina en destinos clave, mientras los nuevos competidores consolidan su posicionamiento en el comercio exterior durante el ciclo actual.