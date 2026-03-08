Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Una planta siderúrgica de gran escala se construye en el distrito de Chilca, Cañete, sin contar con estudio de impacto ambiental ni licencias municipales, según un reportaje de Punto Final.

Se trata de un proyecto, impulsado por la empresa Acero Lima Shenglong S.A.C., que pertenece a inversionistas de origen chino y se desarrolla en un terreno de más de 14 hectáreas ubicado en el sector San Bartolito.

De acuerdo con lo mostrado por el reportaje, en la zona se observan grúas, excavaciones profundas y grandes estructuras metálicas. La planta tendría como objetivo producir hasta 700.000 toneladas anuales de acero, principalmente alambres y láminas.

Según información del Ministerio de la Producción del Perú y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la empresa no ha presentado hasta el momento un estudio de impacto ambiental para el proyecto, requisito indispensable para iniciativas industriales de este tipo.

Lo único tramitado por la compañía sería un plan de participación ciudadana aprobado el 2 de octubre del 2025, cuando las obras ya se encontraban en marcha. Además, el proyecto tampoco contaría con licencias de construcción ni habilitación urbana.

En diciembre del 2025, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una inspección en el lugar. No obstante, la entidad no impuso sanciones al señalar que la planta aún no estaba operando y que durante la visita las obras se encontraban paralizadas.

Empresa informa que no tienen infracciones ni incumplimientos

Al respecto, Acero Lima Shenglong S.A.C. emitió un comunicado en el que sostuvo que las investigaciones de las entidades estatales no han determinado incumplimientos ni infracciones por parte de la compañía.