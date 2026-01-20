HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump simula la 'conquista' de Canadá, Groenlandia y Venezuela con imágenes de mapas manipulados, previo al Foro de Davos

Los montajes con IA de Trump, que muestran banderas de EE.UU. en los 3 países mencionados, fueron compartidos en la cuenta de X de la Casa Blanca.

Donald Trump publicó las imágenes de "la conquista de Canadá, Groenlandia y Venezuela" en su cuenta de Truth Social.
Donald Trump publicó las imágenes de "la conquista de Canadá, Groenlandia y Venezuela" en su cuenta de Truth Social. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Truth Social

El presidente Donald Trump publicó en su red social Truth Social dos imágenes creadas con inteligencia artificial que simulan la conquista de Canadá, Groenlandia y Venezuela. Estos montajes, que carecen de etiquetas de advertencia sobre su falsedad, exhiben al mandatario junto a líderes europeos frente a mapas alterados y una bandera estadounidense en la isla con una frase: “Territorio de Estados Unidos, Est. 2026

Marco Rubio y JD Vance acompañan a Donald Trump en la imagen manipulada de la conquista de EE.UU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Marco Rubio y JD Vance acompañan a Donald Trump en la imagen manipulada de la conquista de EE.UU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Esta acción precede al viaje del republicano hacia Suiza para su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, donde enfrentará un clima de tensión con la OTAN y sus aliados europeos. Los analistas consideran estas publicaciones como una provocación simbólica que refuerza la agenda expansionista del gobierno norteamericano en medio de las disputas geopolíticas actuales.

La segunda imagen muestra a líderes europeos reunidos con Trump para ver el "nuevo mapa de EE.UU.". Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

La segunda imagen muestra a líderes europeos reunidos con Trump para ver el "nuevo mapa de EE.UU.". Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Trump llega a Davos en medio de la tensión con aliados de Europa

Donald Trump viaja a Davos para asistir a la edición 2026 del Foro Económico Mundial. Este encuentro internacional reúne a líderes políticos y empresariales con el fin de debatir sobre la economía global y la seguridad. El inicio oficial del evento coincide con una etapa de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados de Europa.

La agenda de las reuniones incluye temas críticos como la soberanía de Groenlandia, la seguridad en el Ártico y la guerra en Ucrania. Por su parte, los mandatarios europeos buscan una estrategia común frente a las amenazas arancelarias de Washington y los conflictos en Oriente Medio. El foro será el escenario principal para discutir el futuro de las relaciones transatlánticas y la cooperación comercial.

Reacción europea ante Trump y tensiones geopolíticas

La postura de Donald Trump provoca una reacción firme entre los líderes de la Unión Europea. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, rechaza las amenazas arancelarias y la retórica agresiva de Estados Unidos. La funcionaria asegura una respuesta proporcional para la defensa de los intereses regionales y subraya la soberanía indiscutible de Dinamarca sobre Groenlandia frente a las pretensiones externas.

En el Foro de Davos, Von der Leyen ratifica el compromiso europeo con el libre comercio y las asociaciones estratégicas. El bloque comunitario planea inversiones masivas en territorio groenlandés para potenciar su infraestructura y economía local. Este enfoque busca un equilibrio entre la necesaria seguridad ártica y la resistencia ante las políticas proteccionistas impuestas desde Washington.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, denuncia las medidas coercitivas de la administración estadounidense como un riesgo para el orden global. Macron exige una acción coordinada de la Unión Europea que preserve los acuerdos multilaterales vigentes. Ante este escenario, Bruselas evalúa la activación del Instrumento de Anti-Coerción para blindar los sectores económicos estratégicos contra posibles sanciones.

La unidad del bloque continental enfrenta una prueba decisiva ante la volatilidad de las relaciones transatlánticas. Aunque existen discrepancias internas sobre la magnitud de las represalias, las capitales europeas priorizan el fortalecimiento de la cohesión frente a los desafíos geopolíticos actuales. La estabilidad del comercio internacional depende ahora de la capacidad de Europa para gestionar estas tensiones con Estados Unidos.

Congelación de la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.

El Parlamento Europeo suspendió el proceso de ratificación del acuerdo comercial de 2025 con Estados Unidos ante las tensiones con la administración de Donald Trump. Los grupos políticos de Bruselas consideran que las amenazas y el proteccionismo de Washington rompen el espíritu de cooperación del tratado. Esta medida responde a la percepción de que el gobierno estadounidense utiliza tácticas económicas coercitivas para fracturar la unidad de la Unión Europea.

La congelación del pacto funciona como una herramienta de presión frente a la agresiva política exterior de Trump, quien cuestiona la relevancia de las alianzas transatlánticas. Aunque la decisión genera incertidumbre económica entre ambos bloques, la UE mantiene su disposición al diálogo bajo premisas de igualdad y respeto mutuo. Este escenario refleja una crisis profunda en las relaciones bilaterales que condiciona el futuro del comercio libre global.

