Mundo

Donald Trump confirma que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz

El presidente estadounidense destacó el gesto simbólico y calificó a Machado como una “mujer maravillosa” que ha enfrentado grandes desafíos para el regreso de la democracia en Venezuela.

Trump y María Corina Machado se reunieron este jueves 18 de enero en la Casa Blanca.
Trump y María Corina Machado se reunieron este jueves 18 de enero en la Casa Blanca. | Foto: composición LR

Tras el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó en una publicación que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz como un gesto de respeto mutuo. En su mensaje, Trump describió el encuentro como un “gran honor” y elogió a Machado como una “mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, agradeciendo el gesto simbólico.

Machado dejó su Premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca, según informó una fuente familiarizada con el asunto a CNN. Actualmente, la medalla está en posesión del líder republicano, lo que sugiere que él conservará el premio.

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO
El comité del Premio Nobel aclara que, aunque la medalla puede cambiar de dueño, el título de laureado no es transferible. Foto: realDonaldTrump

El comité del Premio Nobel aclara que, aunque la medalla puede cambiar de dueño, el título de laureado no es transferible. Foto: realDonaldTrump

El mandatario estadounidense, quien ha codiciado el galardón durante mucho tiempo, recibió la medalla, pero el comité del Premio Nobel se refirió a la situación en una publicación en X, aclarando que, aunque una medalla puede cambiar de dueño, el título de laureado del premio no puede ser transferido.

María Corina Machado entregó la medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

Horas antes del anuncio del presidente Trump, la opositora venezolana reveló que, durante su reunión en la Casa Blanca, le presentó su medalla del Premio Nobel de la Paz. “Le presenté al presidente de los Estados Unidos la medalla, el Premio Nobel de la Paz”, comentó Machado, quien aprovechó la oportunidad para compartir una anécdota sobre el revolucionario latinoamericano Simón Bolívar.

“Hace 200 años, el general (Marqués de) Lafayette le dio a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington. Bolívar la guardó desde entonces por el resto de su vida”, agregó.

