Mundo

Donald Trump revela el nombre del arma secreta usada para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela: "El Desconcertante"

En una entrevista con NY Post, Donald Trump explicó que "El Desconcertante" causó fallas en los sistemas defensivos de Venezuela, impidiendo la reacción del régimen durante la incursión aérea.

Trump detalló la operación militar en Caracas y el fallo de defensas venezolanas. Foto: Composición LR
Trump detalló la operación militar en Caracas y el fallo de defensas venezolanas. Foto: Composición LR

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ofreció nuevos detalles sobre la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. En una entrevista exclusiva con el diario NY Post y declaraciones posteriores a Fox News, el mandatario reveló el nombre del arma empleada por las fuerzas estadounidenses durante la incursión aérea en territorio venezolano.

Según explicó Trump, el dispositivo recibió el nombre de “The Discombobulator”, traducido al español como “El Desconcertante”. El jefe de Estado habló sobre esta herramienta durante una conversación realizada en el Despacho Oval, donde abordó aspectos de la misión que, hasta ese momento, no habían sido divulgados públicamente.

¿Qué efectos tuvo el arma secreta en los sistemas de defensa del régimen venezolano?

De acuerdo con el testimonio de Trump, el arma utilizada provocó una falla total en los equipos defensivos del régimen venezolano durante la operación aérea. El presidente afirmó que los sistemas del equipo enemigo dejaron de responder cuando las aeronaves estadounidenses sobrevolaron la capital venezolana, lo que impidió cualquier tipo de reacción efectiva.

“El Desconcertante. No me permiten hablar de ello”, señaló Trump en la entrevista exclusiva. “Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros”, añadió el mandatario al describir el impacto del dispositivo sobre los mecanismos militares disponibles en Caracas.

¿Qué detalles inéditos se revelaron sobre la operación que permitió la captura de Maduro?

Trump indicó que la intervención tuvo lugar sin bajas estadounidenses y que el objetivo incluyó tanto a Nicolás Maduro como a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron arrestados bajo cargos federales relacionados con drogas y armas, según expresó el presidente en sus declaraciones a la prensa estadounidense.

Un integrante del equipo de seguridad del líder venezolano, citado por NY Post, relató que los sistemas de radar se apagaron de manera repentina y sin explicación alguna. “De repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación”, afirmó el testigo. Poco después, según su relato, aparecieron numerosos drones sobrevolando las posiciones defensivas, lo que generó desconcierto entre los presentes.

¿Qué tipo de tecnología estaría detrás del arma y por qué se la vincula con el llamado “síndrome de La Habana”?

Trump mencionó el presunto dispositivo tras ser consultado por informes recientes que señalaban que la administración de Joe Biden habría adquirido un arma de energía pulsada. Dichas versiones surgieron en medio de especulaciones sobre una tecnología que algunos especialistas asocian con los síntomas atribuidos al denominado “síndrome de La Habana”.

El mismo miembro de la guardia venezolana agregó que, tras la aparición de los drones, helicópteros descendieron en la zona con aproximadamente veinte soldados estadounidenses a bordo. “En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo. Fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro”, afirmó el militar del régimen, según la cita publicada por NY Post.

