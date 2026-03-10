HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

Autoridades de Estados Unidos aseguran que sus operaciones apuntan a debilitar la capacidad naval persa, mientras crece la tensión en el Golfo y se agrava la crisis regional.

El conflicto ha causado una crisis humanitaria en Líbano, con más de 100.000 desplazados en 24 horas.
El conflicto ha causado una crisis humanitaria en Líbano, con más de 100.000 desplazados en 24 horas. | Foto: AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que este martes 10 de marzo “volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán” desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Washington hace diez días.

Durante una conferencia de prensa, señaló que el ritmo y la duración de la ofensiva contra el régimen islámico dependen directamente del presidente Donald Trump. “Es él quien decide”, dijo.

Además, acusó a la nación persa de trasladar lanzacohetes a zonas civiles, cerca de escuelas y hospitales, con el objetivo de dificultar las operaciones militares de su país. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre una explosión ocurrida en una escuela primaria de la ciudad de Minab, que según Teherán dejó más de 150 muertos.

En la misma comparecencia, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, explicó que entre los objetivos del conflicto se encuentra debilitar la capacidad naval iraní, la cual ha sido atacada mediante artillería, cazas, bombarderos y misiles lanzados desde el mar.

También afirmó que sus fuerzas están “cazando y atacando” buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas, armas que podrían emplearse para bloquear rutas marítimas.

Irán amenaza a Trump

Desde Teherán, el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, lanzó una advertencia directa al mandamás de la Casa Blanca y le pidió que se cuide “de no ser eliminado”.

El mensaje fue publicado en la red social X luego de que el republicano amenazara con responder con “muerte, fuego y furia” si el país islámico bloquea el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron”, escribió Larijani.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución aseguraron que podrían bloquear las exportaciones de petróleo del Golfo mientras dure la guerra.

Más de 100.000 desplazados

El conflicto también está provocando una rápida crisis humanitaria en Líbano. La Organización de las Naciones Unidas informó que más de 100.000 personas se desplazaron dentro del país en apenas 24 horas debido a los bombardeos y enfrentamientos.

Según la agencia de la ONU para los refugiados, actualmente más de 667.000 personas están registradas como desplazadas en el país. La representante del organismo en Beirut, Karolina Lindholm Billing, señaló que el aumento es el más rápido registrado en los últimos años.

La nación de los cedros quedó involucrada en el conflicto cuando el movimiento chiita proiraní Hezbolá comenzó el 2 de marzo a lanzar proyectiles contra Israel. El gobierno Netanyahu respondió con intensos bombardeos en la capital y en las ciudades más importantes, ataques que han dejado al menos 486 muertos, según las autoridades libanesas.

