Mundo

Nuevo tiroteo por agentes federales en Minneapolis deja un hombre muerto en medio de las redadas migratorias de Trump

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, condenó el hecho como un "tiroteo atroz" y exigió al presidente republicano detener las operaciones federales.

Un hombre murió en Mineápolis tras ser disparado por agentes federales en medio de redadas migratorias.
Un hombre murió en Mineápolis tras ser disparado por agentes federales en medio de redadas migratorias. | Foto: AFP

Un hombre de 37 años murió este sábado tras recibir disparos de agentes federales en Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, en un nuevo episodio de violencia ocurrido en el marco de las redadas migratorias impulsadas por Donald Trump. El hecho se produjo apenas dos semanas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a tiros a la ciudadana Renee Good en la misma ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a la agencia AFP que el hombre estaba armado al momento del incidente, aunque no ofreció más detalles sobre las circunstancias del tiroteo ni confirmó oficialmente el fallecimiento. El suceso ocurrió en una ciudad que desde hace semanas vive un clima de fuerte tensión social por el despliegue masivo de agentes federales y las protestas contra ICE.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Persecución a inmigrantes marca el primer año de Donald Trump como presidente en EE. UU.

lr.pe

Denuncias del gobernador y rechazo local a la presencia federal

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó con dureza al conocerse el nuevo tiroteo y lo calificó como “otro tiroteo atroz” protagonizado por agentes federales. En un mensaje publicado en la red social X, aseguró haber hablado con la Casa Blanca tras el incidente y expresó su indignación por lo ocurrido.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, escribió Walz. “El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, añadió, en una de las críticas más duras lanzadas desde un gobernador demócrata contra la política migratoria del gobierno federal.

PUEDES VER: Alto comisionado de la ONU condena política migratoria de Donald Trump e instó a detener prácticas que “rompen familias”

lr.pe

Gobierno de Trump afirma que agentes actuaron en defensa propia

El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que el hombre abatido a tiros por agentes estaba armado y "se resistió violentamente" a los intentos de desarmarlo. "Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos".

Alcalde de Minneapolis pide que frenen las redadas de ICE

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó al líder republicano a poner fin a la extensa ofensiva contra la inmigración en la ciudad tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales. En una rueda de prensa, Frey expresó su indignación tras ver un video que muestra a "más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a [una persona] y disparándole hasta matarlo".

Con un llamado directo al presidente, Frey declaró: "Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación".

