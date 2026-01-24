Donald Trump amenaza a Canadá con aplicar un "arancel del 100%" si llega a un acuerdo comercial con China
El jefe de la Casa Blanca criticó al primer ministro canadiense por su relación con China y aseguró que no permitirá que Canadá actúe como un "puerto de descarga".
El presidente Donald Trump advirtió este sábado que impondrá "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se firma un acuerdo comercial entre Canadá y China. Esto, tras el anuncio de una asociación entre ambos países la semana pasada.
El líder republicano escribió en su plataforma Truth Social que, si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a EE. UU, está muy equivocado".
"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió.
Mensaje del líder republicano dirigido al primer ministro Carney, publicado en su cuenta oficial de Truth Social. Foto: realDonaldTrump