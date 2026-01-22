HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
¿Qué es la 'Junta de Paz' que Trump presentó en el Foro de Davos y que cobra US$1.000 millones por cada puesto permanente?

La 'Junta de Paz', inicialmente enfocada en Gaza, se ha ampliado a un ámbito global y tendrá a Donald Trump como presidente indefinido, con una estructura que incluye a figuras influyentes como Jared Kushner y Tony Blair.

Según un documento filtrado y citado por la BBC, la Junta tiene como misión consolidar la paz. Foto: Composición LR/AFP
En compañía de un grupo de jefes de Estado y de Gobierno, Donald Trump presentó una de sus nuevas propuestas: la ‘Junta de Paz’. Acostumbrado a imponer su voluntad, el mandatario estadounidense la dio a conocer durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Marco Rubio, su fiel escudero y secretario de Estado, describió la escena como la reunión de "líderes a favor de la acción" y aprovechó para reafirmar que Trump es "un presidente de acción".

"El Estatuto ha entrado en vigor y la 'Junta de Paz' es ya una organización internacional oficial", fueron las palabras con las que el presidente introdujo al nuevo organismo, el cual liderará, en la política internacional. A pesar de asegurar que "los países quieren ser parte de él", hasta el momento, las figuras dentro de la junta son escasas, destacando solo a Javier Milei de Argentina y Santiago Peña de Paraguay como representantes de Sudamérica.

Aún se desconocen detalles sobre su funcionamiento, pero según un documento filtrado y citado por la BBC, la Junta tiene como misión consolidar la paz, basada en el derecho internacional, principio que ha sido vulnerado por la administración republicana en varias ocasiones durante 2026.

¿Qué es la 'Junta de Paz' de Donald Trump?

Inicialmente concebida como parte de un plan de cese al fuego en Gaza, negociado por EE. UU. en septiembre, la 'Junta de Paz' tenía como objetivo facilitar la desmilitarización y reconstrucción de Gaza. Este plan, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre, recibió legitimidad internacional, pero Trump tenía una visión mucho más ambiciosa.

El borrador de la carta constitutiva, al que tuvo acceso CNN, revela que la Junta se ideó como una “organización internacional” destinada a promover la paz y la gobernanza en regiones afectadas por conflictos. Así, su función se amplió para abarcar un ámbito global.

Según los estatutos, Trump será presidente de la Junta de manera indefinida, con la posibilidad de extender su mandato más allá de su segundo periodo presidencial. La estructura se completará con una “Junta Ejecutiva Fundadora”, encargada de su implementación. Entre sus miembros se incluyen figuras influyentes como Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, el enviado a Medio Oriente Steve Witkoff, Jared Kushner, yerno de Trump, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Los Estados miembros tendrán mandatos renovables de tres años, con la opción de obtener puestos permanentes si contribuyen con 1.000 millones de dólares.

Algunos quieren estar, pero otros no

Aunque no está claro cuántos países han sido invitados, ya se ha confirmado la negativa de algunos. Según la BBC, el Reino Unido, representado por su ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, decidió no firmar, citando preocupaciones sobre la posible participación de Vladímir Putin. Francia, Ucrania, Italia e Irlanda también han decidido no integrarse. En concreto, España calificó la propuesta como "fuera del marco de las Naciones Unidas", argumento que sustentó su ausencia en la iniciativa.

China, aunque invitada, tampoco manifestó disposición para participar. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, defendió “el verdadero multilateralismo” y reafirmó el compromiso de su país con un sistema internacional centrado en la ONU.

Por otro lado, países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahréin, Pakistán, Turquía y Hungría han confirmado su adhesión, así como Marruecos, Kosovo, Argentina, Paraguay, Kazajistán, Uzbekistán, Indonesia y Vietnam, ampliando el alcance global de la iniciativa.

Israel, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, también ha confirmado su apoyo, junto con Armenia y Azerbaiyán, que el año pasado firmaron un acuerdo de paz mediado por EE. UU. que les permitirá acceder a un corredor estratégico. En un giro inesperado, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, aliado cercano de Putin, también se ha adherido a la Junta.

Sin embargo, la inclusión de Rusia sigue siendo incierta. Aunque el presidente ruso no ha confirmado su participación, ha sugerido la posibilidad de utilizar activos rusos congelados en EE. UU. para pagar la cuota de mil millones de dólares por un puesto permanente.

