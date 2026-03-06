Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Con 40 votos a favor, el Congreso autorizó el ingreso al Perú del buque científico ARC Simón Bolívar de Colombia, cuya visita al Callao está prevista para marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El Congreso autorizó el ingreso al Perú del buque científico ARC Simón Bolívar, perteneciente a la Armada de Colombia. La medida se aprobó mediante una resolución legislativa que permite la presencia temporal de la nave y su tripulación en territorio nacional. El permiso también contempla el ingreso de armamento de seguridad utilizado por la embarcación durante sus misiones oficiales.

La autorización se debatió en el pleno del Congreso, donde la propuesta obtuvo 40 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Con este resultado, el Parlamento dio luz verde al arribo de la nave colombiana al dominio marítimo peruano. La decisión se adoptó en el marco de las normas que regulan el ingreso de unidades militares extranjeras al país.

El buque científico ARC Simón Bolívar cuenta con 88 tripulantes. La embarcación pertenece a la Armada de Colombia y se utiliza para investigaciones oceanográficas y misiones científicas. De acuerdo con la autorización aprobada por el Congreso, la nave podrá ingresar al Perú con armamento de seguridad, entre ellos fusiles, pistolas y ametralladoras ligeras destinadas a la protección de la tripulación.

Según el cronograma establecido, el buque científico ingresará al dominio marítimo del Perú el 12 de marzo de 2026. La nave realizará una visita protocolar al puerto del Callao entre el 17 y el 19 de marzo. Después de estas actividades, la embarcación de Colombia tiene previsto abandonar el territorio nacional el 22 de marzo.

El ingreso de esta unidad naval se relaciona con actividades de cooperación científica en la región. El buque científico ARC Simón Bolívar participa en la expedición antártica 2025-2026, una iniciativa que involucra a distintos países en investigaciones sobre el océano y el clima. Con la autorización del Congreso, el Perú permitirá la escala de la nave colombiana como parte de estos trabajos internacionales.