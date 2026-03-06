HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
EN VIVO

Emergencia de gas: clases y trabajo virtual, y guerra en el CAL | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

El Parlamento autorizó la llegada del buque científico ARC Simón Bolívar de la Armada de Colombia. El buque, con 88 tripulantes, visitará el puerto del Callao del 17 al 19 de marzo de 2026, en el marco de actividades de cooperación científica vinculadas a la expedición antártica 2025-2026.

Con 40 votos a favor, el Congreso autorizó el ingreso al Perú del buque científico ARC Simón Bolívar de Colombia, cuya visita al Callao está prevista para marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Con 40 votos a favor, el Congreso autorizó el ingreso al Perú del buque científico ARC Simón Bolívar de Colombia, cuya visita al Callao está prevista para marzo. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

El Congreso autorizó el ingreso al Perú del buque científico ARC Simón Bolívar, perteneciente a la Armada de Colombia. La medida se aprobó mediante una resolución legislativa que permite la presencia temporal de la nave y su tripulación en territorio nacional. El permiso también contempla el ingreso de armamento de seguridad utilizado por la embarcación durante sus misiones oficiales.

Únete a nuestro canal de política y economía

La autorización se debatió en el pleno del Congreso, donde la propuesta obtuvo 40 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Con este resultado, el Parlamento dio luz verde al arribo de la nave colombiana al dominio marítimo peruano. La decisión se adoptó en el marco de las normas que regulan el ingreso de unidades militares extranjeras al país.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

lr.pe

El buque científico ARC Simón Bolívar cuenta con 88 tripulantes. La embarcación pertenece a la Armada de Colombia y se utiliza para investigaciones oceanográficas y misiones científicas. De acuerdo con la autorización aprobada por el Congreso, la nave podrá ingresar al Perú con armamento de seguridad, entre ellos fusiles, pistolas y ametralladoras ligeras destinadas a la protección de la tripulación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según el cronograma establecido, el buque científico ingresará al dominio marítimo del Perú el 12 de marzo de 2026. La nave realizará una visita protocolar al puerto del Callao entre el 17 y el 19 de marzo. Después de estas actividades, la embarcación de Colombia tiene previsto abandonar el territorio nacional el 22 de marzo.

El ingreso de esta unidad naval se relaciona con actividades de cooperación científica en la región. El buque científico ARC Simón Bolívar participa en la expedición antártica 2025-2026, una iniciativa que involucra a distintos países en investigaciones sobre el océano y el clima. Con la autorización del Congreso, el Perú permitirá la escala de la nave colombiana como parte de estos trabajos internacionales.

Notas relacionadas
Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Congreso: fujimorismo en contra de debate público sobre informe final de comision investigadora de empresas chinas

Congreso: fujimorismo en contra de debate público sobre informe final de comision investigadora de empresas chinas

LEER MÁS
Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile, que no es productor, tiene 5 ductos"

Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile, que no es productor, tiene 5 ductos"

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

LEER MÁS
Ministro de la Producción: “Las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional”

Ministro de la Producción: “Las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver la pelea estelar por el título BMF

Chau ‘Préndete’: programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Sin peluca ni polleras! Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star' y competiría con Gisela Valcárcel

Política

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

CIDH visitará Perú en segundo semestre del 2026: evaluará estado de la democracia y cuidado de los DD. HH.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

CIDH visitará Perú en segundo semestre del 2026: evaluará estado de la democracia y cuidado de los DD. HH.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025