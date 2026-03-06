Israel confirma la destrucción del "búnker subterráneo" de Ali Jamenei en Irán

El ayatolá Alí Jameneí murió el sábado 28 durante los ataques militares estadounidenses e israelíes. | Composición LR

El Ejército de Israel confirmó este viernes 6 de marzo de 2026 la destrucción del "búnker militar subterráneo" del ayatolá Ali Jamenei y señaló que cerca de 50 aviones de combate participaron en los recientes bombardeos contra Teherán.

Precisaron que el refugio subterráneo se encontraba "situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen". "Estaba destinado a ser utilizado por el Guía Supremo como un centro seguro de comando de urgencia", indicaron en un comunicado.

También remarcaron que Jamenei murió antes de usar el búnker y afirmaron que el complejo siguió siendo empleado por altos responsables del gobierno iraní, aunque no mencionaron los nombres de los funcionarios.

Escalada militar en Irán

El fortín, según las Fuerzas de Defensa de Israel, se extendía por numerosas calles de Teherán y contaba con múltiples entradas y salas de reunión para altos responsables del régimen terrorista iraní. En ese contexto, su portavoz Effie Defrin aseveró que Jamenei planeaba "dirigir la lucha contra Israel" desde ese complejo.

El representante castrense explicó que los comandantes de la República Islámica continuaron usando el búnker subterráneo porque "creían que era un lugar protegido e impenetrable". "Pero se equivocaron. Temprano por la mañana lo atacamos con un potente bombardeo", sostuvo.

Horas antes, el gobierno israelí había anunciado ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní. Por su parte, la televisión pública estatal IRIB informó de varias explosiones escuchadas en el oeste y el este de Teherán.

Crisis humanitaria

La administración de Joseph Aoun puntualizó que los bombardeos masivos contra Líbano dejaron 217 muertos y 798 heridos. El país quedó involucrado el lunes en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán cuando el grupo proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Tel Aviv.

Además, el primer ministro libanés Nawaf Salam argumentó que las ofensivas provocaron una crisis que podría tener consecuencias "sin precedentes".

En ese sentido, la agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó en un comunicado que unas 300.000 personas en el sur del Líbano ya habían sido desplazadas a raíz de la represión. "El número de afectados que podrían verse obligados a abandonar sus hogares superaría potencialmente el millón", advirtieron.