HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Mundo

Israel confirma la destrucción del "búnker subterráneo" de Ali Jamenei en Irán

El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, aseveró que el líder iraní planeaba dirigir la lucha contra ellos desde el refugio recientemente bombardeado.

El ayatolá Alí Jameneí murió el sábado 28 durante los ataques militares estadounidenses e israelíes.
El ayatolá Alí Jameneí murió el sábado 28 durante los ataques militares estadounidenses e israelíes. | Composición LR

El Ejército de Israel confirmó este viernes 6 de marzo de 2026 la destrucción del "búnker militar subterráneo" del ayatolá Ali Jamenei y señaló que cerca de 50 aviones de combate participaron en los recientes bombardeos contra Teherán.

Precisaron que el refugio subterráneo se encontraba "situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen". "Estaba destinado a ser utilizado por el Guía Supremo como un centro seguro de comando de urgencia", indicaron en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

También remarcaron que Jamenei murió antes de usar el búnker y afirmaron que el complejo siguió siendo empleado por altos responsables del gobierno iraní, aunque no mencionaron los nombres de los funcionarios.

PUEDES VER: Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

lr.pe

Escalada militar en Irán

El fortín, según las Fuerzas de Defensa de Israel, se extendía por numerosas calles de Teherán y contaba con múltiples entradas y salas de reunión para altos responsables del régimen terrorista iraní. En ese contexto, su portavoz Effie Defrin aseveró que Jamenei planeaba "dirigir la lucha contra Israel" desde ese complejo.

El representante castrense explicó que los comandantes de la República Islámica continuaron usando el búnker subterráneo porque "creían que era un lugar protegido e impenetrable". "Pero se equivocaron. Temprano por la mañana lo atacamos con un potente bombardeo", sostuvo.

Horas antes, el gobierno israelí había anunciado ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní. Por su parte, la televisión pública estatal IRIB informó de varias explosiones escuchadas en el oeste y el este de Teherán.

PUEDES VER: Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

lr.pe

Crisis humanitaria

La administración de Joseph Aoun puntualizó que los bombardeos masivos contra Líbano dejaron 217 muertos y 798 heridos. El país quedó involucrado el lunes en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán cuando el grupo proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Tel Aviv.

Además, el primer ministro libanés Nawaf Salam argumentó que las ofensivas provocaron una crisis que podría tener consecuencias "sin precedentes".

En ese sentido, la agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó en un comunicado que unas 300.000 personas en el sur del Líbano ya habían sido desplazadas a raíz de la represión. "El número de afectados que podrían verse obligados a abandonar sus hogares superaría potencialmente el millón", advirtieron.

Notas relacionadas
Israel advierte que Beirut sufrirá una devastación como en Gaza tras pedir a ciudadanos evacuar la zona

Israel advierte que Beirut sufrirá una devastación como en Gaza tras pedir a ciudadanos evacuar la zona

LEER MÁS
Enclave azerbaiyano de Najicheván es atacado por drones: Irán niega participación y culpa a Israel

Enclave azerbaiyano de Najicheván es atacado por drones: Irán niega participación y culpa a Israel

LEER MÁS
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

La generación iraní que se rebela contra el régimen islámico: “Las vidas que perdemos deben valer la pena”

LEER MÁS
Trump asegura que Cuba sería su próximo objetivo, pero primero debe terminar la guerra con Irán: "Solo cuestión de tiempo"

Trump asegura que Cuba sería su próximo objetivo, pero primero debe terminar la guerra con Irán: "Solo cuestión de tiempo"

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

Mundo

Así extraerán del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica para construir nuevas redes submarinas

Científicos descubren un colosal sistema submarino de 500 kilómetros: más grande que el Gran Cañón

Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cooperación Popular, de Yonhy Lescano, propone aplicación de la eutanasia en el Perú

RMP sobre orden de revisar plazo de condenas de Vladimiro Montesinos: "Qué ganas de sacarlo en medio de la campaña"

Candidata a diputada Jessica Huamán propone lucha contra la anemia y fiscalización a los programas del Midis

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025