Xi Jinping pide a Lula defender el "rol central" de la ONU frente a la nueva Junta de Paz de Trump

Xi Jinping y Luiz Inácio Lula da Silva reafirmaron su compromiso de defender el rol central de la ONU. | Foto: AFP

El presidente, Xi Jinping, instó este viernes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a que China y Brasil defiendan “el rol central” de la ONU en la comunidad internacional, según informó la prensa estatal china. La conversación se produjo un día después de que Donald Trump inaugurara su Junta de Paz en Davos, medida que generó dudas sobre la relación de esta nueva entidad con el sistema de Naciones Unidas.

Xi subrayó que, ante una situación internacional “tumultuosa”, ambos países son “fuerzas constructivas para mantener la paz y la estabilidad mundiales”, de acuerdo con un comunicado difundido por CCTV. Lula coincidió en la importancia de fortalecer el multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio como pilares de la cooperación global.

Defensa del multilateralismo y la ONU

Durante la llamada, el mandatario asiático pidió que ambas naciones se mantengan “firmes en el lado correcto de la historia” y defiendan conjuntamente el papel central de Naciones Unidas, así como la equidad y la justicia internacionales. Este mensaje apunta a consolidar el sistema multilateral frente a nuevas iniciativas globales impulsadas por Estados Unidos, como la Junta de Paz de Trump.

Por su parte, Lula destacó que su país y el de su homólogo “desempeñan un papel central en la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y del libre comercio”, según la nota oficial de la presidencia brasileña. Ambos líderes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la ONU como vía principal para garantizar la paz y la estabilidad globales.

Reacciones frente a la Junta de Paz de Trump

Aunque ambos países fueron invitados a unirse a la Junta de Paz, ninguno ha confirmado su participación. El excanciller brasileño Celso Amorim expresó al medio O Globo su escepticismo, calificando la iniciativa de Trump como una posible “revocación” de la ONU y señaló que no se puede considerar una reforma multilateral promovida por un solo país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino reiteró que, “independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional con Naciones Unidas como eje central”. Pekín y Brasilia mantienen así un frente conjunto en defensa del multilateralismo y la cooperación internacional, en medio de tensiones por nuevas iniciativas unilaterales de Washington.