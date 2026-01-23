HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Arresto de latinos sin historial criminal en EE. UU. aumentó seis veces durante el segundo gobierno de Trump, según informe

De acuerdo con la publicación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la detención de venezolanos en EE. UU. aumentó 14 veces, mientras que la de mexicanos se octuplicó.

Cerca de 1 de cada 3 inmigrantes latinos detenidos no tiene antecedentes en Estados Unidos.
Cerca de 1 de cada 3 inmigrantes latinos detenidos no tiene antecedentes en Estados Unidos. | ICE

Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló que, desde que Donald Trump asumió su segunda gestión, el 20 de enero de 2025, las políticas migratorias contra los latinos se han radicalizado abruptamente, llegando a multiplicarse por seis veces el número de detenciones de inmigrantes que no tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.

De acuerdo con el texto, en un promedio mensual, al menos 6.000 extranjeros de origen latino y sin antecedentes penales ingresaron a centros penitenciarios entre febrero y septiembre del año pasado. En el mismo lapso, en 2024, durante la gestión de Joe Biden, se registró cerca de 900 casos al mes.

Récord en arrestos arbitrarios contra latinos durante la Administración Trump

El informe de UCLA demuestra que las estadísticas cambiaron radicalmente en 2025, llegando a establecer un margen actual de que 1 de cada 3 inmigrantes latinos sin historial criminal es detenido en Estados Unidos, afectando específicamente a las siguientes nacionalidades: Venezuela, México, Guatemala, Honduras y Ecuador.

La investigación arrojó que, durante el periodo antes mencionado, se registró que 13.300 mexicanos sin antecedentes fueron arrestados, mientras que el número de venezolanos subió a 5.600 los detenidos. Por otro lado, en cuanto a guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos, se arrojaron las cifras de 8.600, 6.000 y 2.800, respectivamente.

Los autores, Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz, publicaron esta información con el fin de visibilizar el abuso ejercido por el presidente estadounidense sobre una comunidad que aporta notablemente al país. "Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen", afirmaron, según EFE.

Según el reporte, en el caso de las deportaciones, el Gobierno de Trump expulsó a casi 9 de cada 10 inmigrantes sin antecedentes que fueron detenidos, dejando que "una pequeña fracción" vuelva a sus hogares.

Objetivo de Trump

Según recordaron los catedráticos que publicaron el estudio, la gestión de Trump planteó una meta de al menos 100.000 inmigrantes detenidos diariamente, casi el doble de los objetivos planteados en gobiernos anteriores.

"Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho, del crecimiento proveniente de no criminales", se lee.

Por último, el texto señaló que la mayoría de los extranjeros no criminales arrestados tienen entre 18 y 54 años.

