Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

El presidente Donald Trump aseguró que se reunió con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, para establecer "el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia". Como parte del plan, el líder republicano anunció que retirará la amenaza que entrará en vigor el próximo 1 de febrero contra los países europeos que se opusieron a que la isla ártica fuera anexada por Estados Unidos.

El reciente pronunciamiento de Trump ocurre luego de que pidiera "negociaciones inmediatas" con los aliados europeos para que Estados Unidos pueda adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. "Solo Estados Unidos puede proteger esta vasta extensión de tierra, esta enorme masa de hielo, desarrollarla, mejorarla y hacer que sea beneficiosa y segura para Europa, y también para nosotros", insistió durante el Foro Económico Mundial 2026, que se celebra en la ciudad suiza de Davos.

Donald Trump establece un acuerdo futuro con la OTAN y elimina la amenaza de aranceles

Donald Trump, quien insiste en que la isla rica en minerales de Dinamarca es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN frente a China y Rusia, calificó la reunión con Mark Rutte de "muy productiva" y admitió que las discusiones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles Domo Dorado están en curso.

En el Foro Económico Mundial 2026 detalló que, en lugar de un acuerdo mejorado, quiere obtener el título de propiedad de Groenlandia. En ese escenario, el presidente estadounidense mencionó que el acuerdo "será excelente para Estados Unidos de América y para todas las naciones de la OTAN".

Con esta iniciativa, el líder republicano retiraría los aranceles de hasta 25% que Washington impuso a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca y enviar una misión militar de exploración a Groenlandia. Las naciones afectadas fueron Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Trump precisó que el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y su enviado especial Steve Witkoff serían responsables de las negociaciones.

Donald Trump descarta el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia

Por primera vez, el presidente Donald Trump declaró que no usará "la fuerza" para anexionar la isla ártica rica en recursos a Estados Unidos. "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, en ese caso, seríamos francamente imparables. (…) Esa es probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", dijo en el foro, aunque calificó a Dinamarca de "desagradecida" por negarse a ceder el control de Groenlandia.

Alegó que esa nación estaba en deuda con Estados Unidos por haberla defendido durante la Segunda Guerra Mundial. "Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a intervenir", expresó Trump, quien lamentó la decisión de la Casa Blanca de permitir que Dinamarca conservara Groenlandia como territorio.

Antes del acuerdo anunciado por el republicano, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estimó que la "diplomacia ponderada" es la única forma de abordar la crisis de Groenlandia tras las amenazas de Estados Unidos de anexar este territorio autónomo danés. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, reconoció que es una señal "positiva" que el presidente dijera que quiere evitar el uso de la fuerza en Groenlandia.

Francia pidió activar la baza comercial ante las amenazas arancelarias de Trump

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que solicitará a la Unión Europea activar el instrumento anti-coerción, conocido como baza comercial, si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia. Esta medida permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se invoca cuando se quiere contrarrestar en materia de tecnología y comercio, y ahora que el territorio danés que el presidente Trump quiere adquirir.

Entre las medidas de la baza comercial de la Unión Europea figuran la imposición de aranceles, restricciones al comercio de servicios, limitaciones a la propiedad intelectual y restricciones al acceso a la inversión extranjera directa y a la contratación pública. Este mecanismo no requiere unanimidad de voto, sino una mayoría cualificada de los Estados miembros.