EE.UU. destinó US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones para el Mundial. | Difusión

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó, de forma histórica, US$250 millones a 11 estados de Estados Unidos con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad frente a posibles amenazas con drones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los recursos forman parte de un plan diseñado para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas consideradas hostiles.

Según detalló la propia FEMA, esta inversión busca prevenir el uso indebido de drones a lo largo del torneo y resguardar a los miles de asistentes que acudirán a los partidos. La iniciativa, respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), apunta a garantizar que el evento se desarrolle con normalidad y bajo estrictos estándares de seguridad.

¿Por qué el uso de drones representa un riesgo?

Durante el Mundial de 2026, el uso de drones quedará restringido en los 11 estados de Estados Unidos que serán sede del torneo, debido a los riesgos que implican. Entre las principales amenazas se encuentran:

La posibilidad de realizar labores de espionaje o recolectar información sensible de Estados Unidos.

El riesgo de que sean utilizados para ataques con explosivos o materiales peligrosos en eventos masivos.

La interferencia con la seguridad aérea y el normal tránsito en territorio estadounidense.

La generación de pánico o desórdenes entre los asistentes durante los partidos de la Copa del Mundo.

En esa línea, las autoridades advirtieron que el empleo de estos dispositivos supone un riesgo para la seguridad pública, al poder ser aprovechados por delincuentes, grupos terroristas o actores extranjeros hostiles con fines dañinos.

¿Cómo será la estrategia para impedir el uso de drones?

El DHS detalló que el plan para frenar el uso de drones durante el evento se apoyará en cinco acciones clave:

Vigilancia permanente mediante radares y sensores desplegados en las zonas donde se desarrollen los encuentros.

Verificación de cada dron detectado, con tecnología capaz de distinguir los dispositivos autorizados de los ilegales.

Inhabilitación de los aparatos no permitidos mediante sistemas de interferencia o mecanismos de interceptación.

Trabajo coordinado con autoridades locales y federales para una respuesta rápida y conjunta.

Información al público sobre los riesgos y las sanciones asociadas al uso de drones no autorizados.

¿En qué ciudades de EE.UU. estará prohibido el uso de drones?

Durante el Mundial de 2026, el plan de control y prevención frente al uso de drones se aplicará en todas las ciudades que albergarán los partidos del torneo, que son los siguientes:

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Nueva York / Nueva Jersey

Filadelfia

Área de la Bahía de San Francisco

Seattle

México también se alista para combatir el uso de drones

En México, el EjércitoNacional pondrá en marcha un grupo especializado para enfrentar a las aeronaves no tripuladas no autorizadas. La medida incluirá el despliegue de equipos de detección en los alrededores de los estadios, así como en hoteles, aeropuertos y otros puntos con alta concentración de personas.

Según explicó Vicente Jerónimo Gamboa Escobar, integrante del Grupo de Respuesta a Emergencias, estos sistemas no solo permiten ubicar los drones, sino también neutralizarlos y forzar su aterrizaje en zonas seguras. A ello se sumará un refuerzo de la seguridad en las denominadas “áreas sensibles” durante el Mundial 2026, que incluyen a los Fans Fest de la FIFA.