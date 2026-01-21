Casa Blanca confirma que Delcy Rodríguez visitará próximamente Washington

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la mandataria interina Delcy Eloína Rodríguez Gómez visitará próximamente Washington. El posible encuentro entre la líder chavista y el presidente Donald Trump se produciría luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar en Caracas a Nicolás Maduro. Actualmente, el exdictador enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas en Nueva York.

Trump ya conversó el 15 de enero de 2026 con María Corina Machado sobre el futuro de Venezuela en la Casa Blanca. Mientras ambos intercambiaban palabras, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, mantenía una reunión con Rodríguez en la capital venezolana. Según The New York Times, Ratcliffe es el funcionario de mayor rango del gobierno de Estados Unidos y el primer miembro del gabinete que visita el país sudamericano desde que la administración Trump arrestó a Maduro.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado más detalles sobre los encuentros que tendría Delcy Rodríguez en Washington. Tampoco se especificaron los temas que se abordarían en la primera visita oficial de la líder chavista. Aunque el contexto político podría sugerir que las conversaciones estarían enfocadas en cooperación bilateral, seguridad, energía, petróleo y transición política.

Rodríguez había dicho que iría a Washington "de pie y caminando". "No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", expresó.

Trump y Rodríguez ya sostuvieron una extensa comunicación por llamada telefónica. "Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos", escribió el líder republicano en Truth Social.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió el jueves 15 de enero de 2026 con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en Caracas. Según fuentes citadas por The New York Times, la visita fue ordenada por el presidente Donald Trump y tuvo por objetivo explorar oportunidades de cooperación, especialmente en temas económicos y de seguridad, y enfatizar que Venezuela ya no debe ser un refugio para adversarios de Estados Unidos, como los narcotraficantes.

El encuentro refuerza la percepción de la administración Trump de que el gobierno interino podría ser un camino hacia la estabilidad en el corto plazo, a pesar de que sectores de la oposición han expresado frustración porque no se ha promovido a otro líder como Edmundo González.

Después de la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense descartó a María Corina Machado como líder de la transición y argumentó que "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano". Además, advirtió que Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. Finalmente, la presidenta interina dijo que no teme enfrentarse diplomáticamente con Washington.