HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí descarta renuncia| Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Casa Blanca confirma que Delcy Rodríguez visitará próximamente Washington

Donald Trump y Delcy Rodríguez ya conversaron por teléfono y abordaron temas como el petróleo, los minerales y el comercio bilateral.

Delcy Rodríguez había dicho que iría a Washington "de pie y caminando".
Delcy Rodríguez había dicho que iría a Washington "de pie y caminando". | Composición LR

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la mandataria interina Delcy Eloína Rodríguez Gómez visitará próximamente Washington. El posible encuentro entre la líder chavista y el presidente Donald Trump se produciría luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar para capturar en Caracas a Nicolás Maduro. Actualmente, el exdictador enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas en Nueva York.

Trump ya conversó el 15 de enero de 2026 con María Corina Machado sobre el futuro de Venezuela en la Casa Blanca. Mientras ambos intercambiaban palabras, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, mantenía una reunión con Rodríguez en la capital venezolana. Según The New York Times, Ratcliffe es el funcionario de mayor rango del gobierno de Estados Unidos y el primer miembro del gabinete que visita el país sudamericano desde que la administración Trump arrestó a Maduro.

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

Casa Blanca confirma que Delcy Rodríguez visitará próximamente Washington

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado más detalles sobre los encuentros que tendría Delcy Rodríguez en Washington. Tampoco se especificaron los temas que se abordarían en la primera visita oficial de la líder chavista. Aunque el contexto político podría sugerir que las conversaciones estarían enfocadas en cooperación bilateral, seguridad, energía, petróleo y transición política.

Rodríguez había dicho que iría a Washington "de pie y caminando". "No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", expresó.

Trump y Rodríguez ya sostuvieron una extensa comunicación por llamada telefónica. "Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos", escribió el líder republicano en Truth Social.

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió el jueves 15 de enero de 2026 con la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en Caracas. Según fuentes citadas por The New York Times, la visita fue ordenada por el presidente Donald Trump y tuvo por objetivo explorar oportunidades de cooperación, especialmente en temas económicos y de seguridad, y enfatizar que Venezuela ya no debe ser un refugio para adversarios de Estados Unidos, como los narcotraficantes.

El encuentro refuerza la percepción de la administración Trump de que el gobierno interino podría ser un camino hacia la estabilidad en el corto plazo, a pesar de que sectores de la oposición han expresado frustración porque no se ha promovido a otro líder como Edmundo González.

Después de la captura de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense descartó a María Corina Machado como líder de la transición y argumentó que "no tiene el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano". Además, advirtió que Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. Finalmente, la presidenta interina dijo que no teme enfrentarse diplomáticamente con Washington.

Notas relacionadas
Donald Trump baraja "varias opciones" para adquirir Groenlandia, incluyendo el uso del ejército, según la Casa Blanca

Donald Trump baraja "varias opciones" para adquirir Groenlandia, incluyendo el uso del ejército, según la Casa Blanca

LEER MÁS
Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

Susie Wiles, jefa de gabinete de EE. UU., afirma que Trump tiene "personalidad de alcohólico" y busca "que Maduro se rinda"

LEER MÁS
Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca

Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos: "No quiero usar la fuerza"

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí, el núbil

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Mundo

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

El Parlamento Europeo remite el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE y retrasa su aplicación

Rusia confirma que Putin se reunirá con emisario estadounidense Steve Witkoff para discutir el acuerdo de paz con Ucrania

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025