¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Colegios privados que no brinden información sobre sus políticas durante la matrícula pueden ser sancionados por Indecopi. | Foto: composición LR/difusión

A pocos días del inicio del año escolar 2026 en instituciones públicas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) enfatizó que ningún colegio puede afectar el derecho a la educación de un estudiante por tener el cabello teñido. No obstante, sí se pueden aplicar normas internas previamente establecidas y comunicadas a los padres.

Durante la primera semana de marzo, numerosos colegios privados comenzaron sus clases, mientras que otros aún están iniciando el ciclo académico. Por esta razón, resulta fundamental que familias y docentes estén informados sobre las disposiciones que regulan la presentación personal de los estudiantes.

Cabello teñido en colegios: qué dice Indecopi sobre el ingreso de estudiantes

En los colegios públicos, el Ministerio de Educación no fijó prohibiciones específicas respecto al cabello teñido en los estudiantes. Sin embargo, cada institución puede establecer pautas dentro de su reglamento interno sobre la presentación personal, siempre que dichas disposiciones hayan sido informadas y aceptadas por los padres o apoderados durante el proceso de matrícula.

En el caso de los centros educativos privados, existe una mayor capacidad para definir normas relacionadas con la vestimenta o la apariencia de los alumnos. Según explicó Mariella Villacorta, integrante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, estas reglas son válidas siempre que no vulneren derechos fundamentales, como la identidad o el desarrollo personal de los escolares.

En ese contexto, los lineamientos internos buscan conciliar la organización propia de cada institución con el respeto a la individualidad de los estudiantes. Además, los padres de familia deben recibir información clara y anticipada sobre cualquier requisito vinculado a la presentación de sus hijos, de modo que se garantice transparencia y se eviten situaciones discriminatorias.

