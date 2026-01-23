HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Alto comisionado de la ONU condena política migratoria de Donald Trump e instó a detener prácticas que “rompen familias”

Volker Türk alertó que las redadas y detenciones arbitrarias en hospitales, escuelas e iglesias están vulnerando el debido proceso y la dignidad humana.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condena la política migratoria de Trump, calificando el trato a refugiados como "deshumanizante y perjudicial". Foto: AFP
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condena la política migratoria de Trump, calificando el trato a refugiados como "deshumanizante y perjudicial". Foto: AFP

Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su rechazo a la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos. A través de un comunicado, señaló estar asombrado ante los "abusos rutinarios" de las autoridades y condenó el trato "deshumanizante y perjudicial" que se viene ejerciendo contra los refugiados.

En este sentido, Türk pidió que Washington garantice que las estrategias planteadas respeten la dignidad humana y la ley, por lo que instó a éste "poner fin a prácticas que están rompiendo familias".

TE RECOMENDAMOS

UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

lr.pe

Las declaraciones de alto comisionado surgen a días después de la muerte de Renee Nicole Goog, una mujer estadounidense de 37 años de edad, quien fue asesinada por un agente del orden durante una manifestación en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Persecución y arrestos arbitrarios

Aunque Türk señaló que cada país tiene la potestad de establecer las políticas migratorias que aplicará en sus territorios, denunció que EE. UU. ha iniciado una persecución contra personas al detenerlas en hospitales, mezquitas, iglesias, mercados, escuelas e incluso en sus propios hogares, en muchas ocasiones con maniobras violentas y por la sola sospecha de ser migrantes indocumentados. Asimismo, advirtió que estas prácticas afectan a los más pequeños, pues, ante el temor de posibles arrestos, los niños dejan de ser llevados al colegio e incluso a sus citas pediátricas.

El Alto Comisionado también denunció expulsiones erróneas sin evaluaciones individuales adecuadas. Según el organismo, estas prácticas debilitan el debido proceso y ponen en riesgo la legalidad y legitimidad institucional.

PUEDES VER: Chile decreta estado de catástrofe y toque de queda por incendios que suman 19 muertos y más de 50.000 personas evacuadas

lr.pe

El jefe de derechos humanos de la ONU también expresó su preocupación por el uso de narrativas deshumanizantes contra migrantes y refugiados, a quienes se presenta como amenazas colectivas. Recordó que la historia estadounidense está profundamente marcada por el aporte de la migración y pidió a los líderes políticos abandonar discursos que fomentan la xenofobia y la división social.

“Quienes se atreven a alzar la voz o protestar pacíficamente contra las brutales redadas migratorias son vilipendiados y amenazados por los funcionarios y, en ocasiones, ellos mismos son sometidos a violencia arbitraria”, indicó.

Detenciones de niños por ICE desatan temor

La detención de al menos cuatro estudiantes, incluido un niño de cinco años, por agentes de ICE ha generado alarma y tensión en un distrito escolar al norte de Minneapolis. Las autoridades educativas denunciaron que los operativos se realizaron en entornos escolares y domicilios familiares, lo que ha incrementado el miedo entre estudiantes, padres y docentes, especialmente tras un reciente incidente fatal que involucró a un agente federal en la zona.

PUEDES VER: La obsesión de Trump por Groenlandia podría fracturar la OTAN

lr.pe

Uno de los casos más graves ocurrió cuando un menor de preescolar fue detenido junto a su padre al regresar de clases y, según el distrito, fue utilizado por los agentes para intentar atraer a otros adultos dentro de la vivienda. Otros estudiantes, de entre 10 y 17 años, también fueron arrestados en operativos separados durante el mes. Las escuelas afirmaron que las familias afectadas seguían procesos migratorios legales y cuestionaron que estas acciones se realicen bajo el argumento de perseguir a delincuentes violentos.

Funcionarios escolares y líderes comunitarios advirtieron que estas prácticas están afectando directamente la seguridad emocional de los niños y el normal funcionamiento de las escuelas. “Estamos intentando proteger a nuestros estudiantes, pero hay un desequilibrio evidente de poder”, señaló la presidenta de la junta escolar, al denunciar el impacto humano de operativos armados en comunidades educativas.

Notas relacionadas
Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

LEER MÁS
TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

TikTok crea empresa conjunta en EE. UU. para evitar prohibición por su vínculo con China

LEER MÁS
Dejó el Perú para estudiar becado en prestigiosa universidad de música en Estados Unidos y logró graduarse con doble título

Dejó el Perú para estudiar becado en prestigiosa universidad de música en Estados Unidos y logró graduarse con doble título

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

Este país de América Latina desafía a EE.UU. y busca la desdolarización para posicionar su moneda en la economía del mundo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Mundo

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Nicolás Maduro habría lavado cerca de 500 millones de euros provenientes de 3 empresas estatales de Venezuela en Bulgaria

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025