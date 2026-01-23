Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condena la política migratoria de Trump, calificando el trato a refugiados como "deshumanizante y perjudicial". Foto: AFP

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condena la política migratoria de Trump, calificando el trato a refugiados como "deshumanizante y perjudicial". Foto: AFP

Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó su rechazo a la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump en Estados Unidos. A través de un comunicado, señaló estar asombrado ante los "abusos rutinarios" de las autoridades y condenó el trato "deshumanizante y perjudicial" que se viene ejerciendo contra los refugiados.

En este sentido, Türk pidió que Washington garantice que las estrategias planteadas respeten la dignidad humana y la ley, por lo que instó a éste "poner fin a prácticas que están rompiendo familias".

Las declaraciones de alto comisionado surgen a días después de la muerte de Renee Nicole Goog, una mujer estadounidense de 37 años de edad, quien fue asesinada por un agente del orden durante una manifestación en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Persecución y arrestos arbitrarios

Aunque Türk señaló que cada país tiene la potestad de establecer las políticas migratorias que aplicará en sus territorios, denunció que EE. UU. ha iniciado una persecución contra personas al detenerlas en hospitales, mezquitas, iglesias, mercados, escuelas e incluso en sus propios hogares, en muchas ocasiones con maniobras violentas y por la sola sospecha de ser migrantes indocumentados. Asimismo, advirtió que estas prácticas afectan a los más pequeños, pues, ante el temor de posibles arrestos, los niños dejan de ser llevados al colegio e incluso a sus citas pediátricas.

El Alto Comisionado también denunció expulsiones erróneas sin evaluaciones individuales adecuadas. Según el organismo, estas prácticas debilitan el debido proceso y ponen en riesgo la legalidad y legitimidad institucional.

El jefe de derechos humanos de la ONU también expresó su preocupación por el uso de narrativas deshumanizantes contra migrantes y refugiados, a quienes se presenta como amenazas colectivas. Recordó que la historia estadounidense está profundamente marcada por el aporte de la migración y pidió a los líderes políticos abandonar discursos que fomentan la xenofobia y la división social.

“Quienes se atreven a alzar la voz o protestar pacíficamente contra las brutales redadas migratorias son vilipendiados y amenazados por los funcionarios y, en ocasiones, ellos mismos son sometidos a violencia arbitraria”, indicó.

Detenciones de niños por ICE desatan temor

La detención de al menos cuatro estudiantes, incluido un niño de cinco años, por agentes de ICE ha generado alarma y tensión en un distrito escolar al norte de Minneapolis. Las autoridades educativas denunciaron que los operativos se realizaron en entornos escolares y domicilios familiares, lo que ha incrementado el miedo entre estudiantes, padres y docentes, especialmente tras un reciente incidente fatal que involucró a un agente federal en la zona.

Uno de los casos más graves ocurrió cuando un menor de preescolar fue detenido junto a su padre al regresar de clases y, según el distrito, fue utilizado por los agentes para intentar atraer a otros adultos dentro de la vivienda. Otros estudiantes, de entre 10 y 17 años, también fueron arrestados en operativos separados durante el mes. Las escuelas afirmaron que las familias afectadas seguían procesos migratorios legales y cuestionaron que estas acciones se realicen bajo el argumento de perseguir a delincuentes violentos.

Funcionarios escolares y líderes comunitarios advirtieron que estas prácticas están afectando directamente la seguridad emocional de los niños y el normal funcionamiento de las escuelas. “Estamos intentando proteger a nuestros estudiantes, pero hay un desequilibrio evidente de poder”, señaló la presidenta de la junta escolar, al denunciar el impacto humano de operativos armados en comunidades educativas.