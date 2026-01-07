HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Trump afirma que tomará el control comercial del petróleo venezolano de forma "indefinida"

Asimismo, se confirmó que el dinero recaudado por la venta del crudo será depositado en cuentas controladas por Estados Unidos.

EE. UU. planea reunirse con empresarios del sector petrolero para debatir la situación en Venezuela.
EE. UU. planea reunirse con empresarios del sector petrolero para debatir la situación en Venezuela. | Composición LR

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, anunció este miércoles 7 de enero que, a partir de la fecha, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington se encargará de gestionar indefinidamente los temas relacionados con la venta del petróleo extraído de Venezuela y que está "trabajando directamente en cooperación con los venezolanos".

El martes, Donald Trump publicó en Truth Social que su administración se aproximaba a recibir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo ofrecidos por las "autoridades provisionales de Venezuela".

PUEDES VER: Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

EE. UU. controlará la venta de crudo venezolano

En medio de la conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs, en Miami, el secretario Wright afirmó que el comercio del petróleo venezolano será controlado por Washington, con el fin de reconstruir la golpeada economía del país. "Si controlamos el flujo de petróleo y el flujo de efectivo proveniente de esas ventas, tendremos un gran poder de negociación", indicó, agregando que esto será necesario para "impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela".

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", enfatizó.

Estados Unidos tendría previsto reunirse con empresarios de industrias petroleras este viernes 9 de enero para debatir la situación de Caracas, explicando que hay una "inmensa oportunidad". Posiblemente, este foro contaría con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según funcionarios citados por Bloomberg, Estados Unidos flexibilizará paulatinamente las sanciones contra Venezuela. En contexto con este anuncio, Washington informó sobre el envío de una flota de al menos 11 buques petroleros de Chevron, la única del occidente con una licencia especial otorgada por el Departamento del Tesoro, para cargar crudo en el país llanero.

PUEDES VER: Machado asegura que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela “tal como se ha ordenado”

Venezuela ofrece hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.

Vía Truth Social, tras afirmar que Estados Unidos se hará cargo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense afirmó que las autoridades provisionales del país llanero le entregarán "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado".

Según el anuncio, el crudo recaudado será utilizado para reactivar la economía de Venezuela, golpeada por el chavismo. "Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de EE. UU.", exclamó.

La mayor cantidad del petróleo mundial se encuentra ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Venezuela, la cual se extiende por 600 kilómetros de longitud y 70 kilómetros de ancho. Además, contiene un estimado de 1,2 billones de barriles de crudo.

