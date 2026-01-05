Nicolás Maduro Guerra se pronunció en la previa del enjuiciamiento del exdictador en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: composición LR

Nicolás Maduro Guerra se pronunció en la previa del enjuiciamiento del exdictador en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: composición LR

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro, afirmó que su padre y la primera dama, Cilia Flores, regresarán a Venezuela "más pronto que tarde" desde Estados Unidos, donde este lunes 5 de enero enfrentaron procesos judiciales en la ciudad de Nueva York. Incluso, aseguró que tuvo una comunicación indirecta con el heredero de Hugo Chávez.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas de que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", declaró el diputado durante la instalación de una nueva legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela. A través de un audio previo al evento legislativo, Maduro Guerra advirtió que "la historia dirá quiénes fueron los traidores", a raíz de las sospechas sobre un supuesto espía que colaboró en la captura del exdictador.

TE RECOMENDAMOS DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Pronunciamiento de Nicolás Maduro Guerra durante la ceremonia legislativa

El popularmente conocido como 'Nicolasito' expresó su "apoyo incondicional" a la recién nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez, por 90 días. La designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, que está estrechamente vinculada a la cúpula chavista que controla el país.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (…) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expuso el hijo de Nicolás Maduro, quien convocó a la población a movilizarse tras la captura de su padre.

"Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad", señaló el diputado que también aparece entre los acusados en una corte federal de Nueva York. "No van a poder (…), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", agregó.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Maduro emite mensaje tras juicio en EE. UU.

Nicolás Maduro se declaró inocente durante su primera aparición ante un tribunal en Nueva York. En esta ocasión, acusó a fuerzas estadounidenses de haberlo secuestrado en su residencia en Caracas y afirmó ante el juez Alvin Hellerstein que sigue siendo el mandatario de Venezuela. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también sostuvo la misma postura ante las autoridades judiciales.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", indicó Maduro, acusado de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Como respuesta, Hellerstein detuvo su declaración, ya que solicitó al testigo que se limitara a confirmar su identidad. "Soy un prisionero de guerra", añadió el exdictador tras abandonar la sala.