HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela     
Mundo

Hijo de Nicolás Maduro envía mensaje al exdictador en el Parlamento de Venezuela: "La patria está en buenas manos, papá"

Nicolás Maduro Guerra sostuvo la Constitución que fue utilizada durante la juramentación de Delcy Rodríguez como presidente interina este lunes 5 de enero.

Nicolás Maduro Guerra se pronunció en la previa del enjuiciamiento del exdictador en Nueva York, Estados Unidos.
Nicolás Maduro Guerra se pronunció en la previa del enjuiciamiento del exdictador en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: composición LR

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario Nicolás Maduro, afirmó que su padre y la primera dama, Cilia Flores, regresarán a Venezuela "más pronto que tarde" desde Estados Unidos, donde este lunes 5 de enero enfrentaron procesos judiciales en la ciudad de Nueva York. Incluso, aseguró que tuvo una comunicación indirecta con el heredero de Hugo Chávez.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas de que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", declaró el diputado durante la instalación de una nueva legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela. A través de un audio previo al evento legislativo, Maduro Guerra advirtió que "la historia dirá quiénes fueron los traidores", a raíz de las sospechas sobre un supuesto espía que colaboró en la captura del exdictador.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Edmundo Gonzales exige la "inmediata" liberación de los presos políticos venezolanos tras la caída de Maduro

lr.pe

Pronunciamiento de Nicolás Maduro Guerra durante la ceremonia legislativa

El popularmente conocido como 'Nicolasito' expresó su "apoyo incondicional" a la recién nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez, por 90 días. La designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, que está estrechamente vinculada a la cúpula chavista que controla el país.

"A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo (…) La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expuso el hijo de Nicolás Maduro, quien convocó a la población a movilizarse tras la captura de su padre.

"Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad", señaló el diputado que también aparece entre los acusados en una corte federal de Nueva York. "No van a poder (…), se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir", agregó.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

lr.pe

Maduro emite mensaje tras juicio en EE. UU.

Nicolás Maduro se declaró inocente durante su primera aparición ante un tribunal en Nueva York. En esta ocasión, acusó a fuerzas estadounidenses de haberlo secuestrado en su residencia en Caracas y afirmó ante el juez Alvin Hellerstein que sigue siendo el mandatario de Venezuela. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también sostuvo la misma postura ante las autoridades judiciales.

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", indicó Maduro, acusado de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Como respuesta, Hellerstein detuvo su declaración, ya que solicitó al testigo que se limitara a confirmar su identidad. "Soy un prisionero de guerra", añadió el exdictador tras abandonar la sala.

Notas relacionadas
¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

LEER MÁS
Periodista de Univisión se quiebra en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

Periodista de Univisión se quiebra en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

LEER MÁS
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima. "Con ganas de enfrentarme a él"

Pedro Gallese y su objetivo como el flamante fichaje de Deportivo Cali: "Es un histórico grande que quiere volver a los primeros lugares"

Mundo

Estados Unidos destina US$250 millones para reforzar la seguridad contra drones durante el Mundial 2026

Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

Delcy Rodríguez invita a Donald Trump a abrir una agenda de cooperación tras asumir el poder

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025