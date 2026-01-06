HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

El término “Cártel de los Soles” aparece de forma pasajera, en contraste con la acusación original de 2020 contra Maduro, que lo mencionaba decenas de veces.

Esta nueva versión define al "Cartel de los Soles" como un "sistema clientelar" y una "cultura de corrupción" dentro de las fuerzas armadas de Venezuela.
Esta nueva versión define al "Cartel de los Soles" como un "sistema clientelar" y una "cultura de corrupción" dentro de las fuerzas armadas de Venezuela. | Composición LR

De acuerdo a The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró de la acusación formal contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro la afirmación de que el "Cártel de los Soles" es real. Esta nueva versión lo define ahora como un "sistema clientelar" y una "cultura de corrupción" dentro de las fuerzas armadas de Venezuela vinculadas al narcotráfico. Expertos jurídicos y en crimen organizado señalaron a NYT que esta modificación implica un reconocimiento implícito de que no existe evidencia suficiente de su existencia.

La revisión de la acusación federal se produjo pocos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York, donde enfrenta cargos penales en la corte federal del Distrito Sur de Manhattan. En el texto actualizado, el término “Cártel de los Soles” aparece solo de forma pasajera, en contraste con la acusación original de 2020 que lo mencionaba decenas de veces. En cambio, el escrito describe como beneficios del narcotráfico habrían fluido a oficiales corruptos dentro del Estado venezolano.

lr.pe

El Cártel de los Soles es una metáfora, no una organización criminal

Según The New York Times, la revisión del DOJ reconoce que el término “Cártel de los Soles” fue utilizado históricamente por analistas y medios venezolanos como una referencia general a redes de corrupción dentro del ejército. Esto coincide con evaluaciones de expertos que describieron el concepto como una metáfora de la corrupción militar más que una organización formal con jerarquías y operaciones criminales propias.

El diario estadounidense destaca que la acusación actual sostiene que funcionarios venezolanos habrían aprovechado estructuras estatales para proteger y promover actividades de narcotráfico, beneficiándose personalmente de los ingresos del negocio, pero sin presentar pruebas concluyentes de un “cartel” cohesionado dirigido por Maduro. Este cambio se interpreta como un giro respecto a la narrativa presentada en 2020, cuando se implicaba directamente al mandatario en la dirección de dicho supuesto cartel.

NYT también resaltó que la corrección del DOJ pone en cuestión la base legal y factual de acciones previas, como la designación por parte del Departamento del Tesoro y del Estado de EE.UU. del “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera, medidas que ahora se ven como menos justificadas ante la falta de evidencia judicial sólida.

lr.pe

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La acusación federal presentada contra Nicolás Maduro y otros asociados lo imputa por una serie de delitos graves relacionados con el narcotráfico y la violencia. Según Reuters, entre los principales cargos se encuentran narcoterrorismo e importación de cocaína hacia EE.UU., así como la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y la conspiración para poseerlos en territorio estadounidense.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el chavista y sus coacusados, incluidos su esposa Cilia Flores y su hijo, habrían proporcionado protección estatal, apoyo logístico y cobertura diplomática a grupos narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa y la banda venezolana Tren de Aragua. Entre los hechos señalados en la acusación figuran la venta de pasaportes diplomáticos a narcos y el uso de vuelos oficiales para transportar dinero procedente de la droga hacia Venezuela.

La acusación sostiene que estos vínculos durante más de dos décadas habrían permitido que toneladas de cocaína ingresaran al mercado estadounidense con la complicidad de funcionarios de alto rango dentro del régimen venezolano. Además, se imputan actos de violencia cometidos para proteger los intereses del esquema criminal, como asesinatos y secuestros ordenados por miembros del círculo cercano de Maduro, incluidos actos atribuidos a Flores.

lr.pe

¿Qué sigue en la causa penal contra Maduro?

Tras su captura y traslado a Manhattan, Maduro inició su proceso judicial ante una corte federal estadounidense, donde respondió formalmente a los cargos en su contra. Su primera comparecencia ante el juez incluyó la lectura de las imputaciones y la determinación de medidas cautelares mientras se prepara su defensa.

En los próximos meses, es probable que la defensa del exdictador presente una serie de mociones y estrategias legales, entre ellas argumentos de inmunidad como jefe de Estado extranjero y objeciones sobre la prescripción de cargos o presunta persecución selectiva. No obstante, expertos legales señalaron que precedentes como el caso de Manuel Noriega limitan las posibilidades de eximir a Maduro completamente del proceso bajo la cobertura de inmunidad.

