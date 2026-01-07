HOYSuscripcion LR Focus

Al menos 11 petroleros de la estadounidense Chevron se dirigen a Venezuela para cargar el crudo prometido por Donald Trump

El presidente Trump afirmó que el "Gobierno provisional" de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Trump asegura que el petróleo se venderá a precio de mercado y los ingresos beneficiarán al pueblo venezolano.
Trump asegura que el petróleo se venderá a precio de mercado y los ingresos beneficiarán al pueblo venezolano. | Difusión

El pasado martes 6 de enero, de acuerdo con información compartida por Bloomberg, se aseguró que al menos una flota de 11 buques petroleros de Chevron se encuentran rumbo a Venezuela para cargarlos de crudo tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de Donald Trump, quien afirmó, vía Truth Social, que la gestión "provisional" prometió la entrega de 30 y 50 millones de barriles de este importante recurso, del cual el país caribeño es el principal productor de la región.

Luego de que se confirmara la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo, Trump indicó que EE. UU. se haría cargo de Venezuela hasta que se llevara a cabo una transición ordenada. Como contrapunto, Delcy Rodríguez, segunda al mando, asumió interinamente la Presidencia del país.

PUEDES VER: Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Chevron envía flete para cargar petróleo venezolano

Chevron, que se mantiene como la única petrolera estadounidense con licencia de exportación, otorgada por el Departamento del Tesoro, tras las sanciones establecidas por EE. UU. sobre Venezuela, desplegó más de una decena de buques fletados con rumbo al país llanero, los cuales arribarán en los puertos de José y Bajo Grande, ubicados en Anzoátegui y Zulia, respectivamente.

Un funcionario respondió a EFE, sin abordar temas comerciales, que "Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes".

De acuerdo con la información preliminar publicada por Bloomberg, una de las embarcaciones ya habría cargado el petróleo, mientras que otras dos permanecen en los puertos. El crudo extraído sería trasladado a las refinerías estadounidenses Valero Energy, Phillips 66 y Marathon Petroleum.

Venezuela, tras estar meses cercada por Estados Unidos debido a su incursión militar, registró su punto más bajo en 17 meses con respecto a la exportación de crudo, debido a las sanciones interpuestas por Washington a toda embarcación que transporte barriles de origen venezolano. Como acto de ser el único en permanecer en el mercado, el Gobierno de Trump comenzó con una serie de incautaciones de estos navíos que se encontraban a flote cerca al país llanero, como Skipper, Centuries, Bella 1 (rebautizado como Marinera) y Sophia.

PUEDES VER: Estados Unidos retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación formal contra Maduro, según NYT

Trump afirmó que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de crudo

Tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, Trump afirmó que Caracas aceptó la entrega de "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado". Asimismo, indicó que el crudo recaudado "se venderá a su precio de mercado" y que el dinero producto de la venta será utilizado "en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

Asimismo, instó al secretario de Energía, Chris Wright, a comenzar con el despliegue de petroleros para retirar los barriles de petróleo. "Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", agregó.

Trump afirmó que Estados Unidos se encargará de Venezuela hasta que haya una "transición segura". Sin embargo, dentro de sus primeras declaraciones, enfatizó que, en lo que se lleva a cabo, recuperará las licencias sobre el petróleo y se hará cargo de este hidrocarburo, dejando abierta la posibilidad de otro ataque si Delcy Rodríguez "no se porta bien".

