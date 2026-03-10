HOYSuscripcion LR Focus

Política

Poder Judicial declara reo contumaz a candidata a diputada de Fuerza Popular en Ucayali

La fujimorista Jessica Navas Sánchez es investigada por el delito de malversación de fondos cuando se desempeñaba como funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). Jueza pidió que la lleven de fuerza al juicio que se le sigue.

Jessica Navas es investigada por malversación de fondos.
Jessica Navas es investigada por malversación de fondos.

El fujimorismo y sus filtros. Hasta hace unos días, Jessica Navas Sánchez caminaba por las calles de Ucayali promoviendo su candidatura a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular ; no obstante, el Poder Judicial acaba de declararla reo contumaz por no acudir a la instalación de un juicio oral en su contra por el presunto delito de malversación de fondos.

Debido a su inasistencia, la magistrada de la Corte Superior de Justicia de Ucayali decidió también ordenar su conducción compulsiva, por lo que la Policía Nacional deberá llevar a Jessica Navas Sánchez a la referida sala en el día y la hora que está programada su declaración como testigo.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El caso se remonta al 2015 cuando Navas se desempeñaba como funcionaria de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ucayali. Según la tesis fiscal, la imputada -junto a otros dos servidores- habría desviado fondos del proyecto ‘Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha’, cuyo presupuesto ascendía a más de 4 millones de soles.

La Fiscalía señala que Navas Sánchez, en su condición de coordinadora del proyecto y anterior titular de la Dircetur de Ucayali, habría permitido la desviación de los fondos para la compra de bienes que no estaban autorizados en el convenio firmado con el Plan COPESCO Nacional. Ella ocupó el primer cargo desde el 2 de setiembre del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, periodo en el que ocurrieron las irregularidades.

Bienes no autorizados

Pero, ¿en qué se gastó dicho dinero? De acuerdo con la investigación fiscal, se compró un bus turístico de dos niveles por 399.000 soles; una camioneta 4x4 por 131.027 soles y cuatro motocicletas lineales, por 30.440 soles. Estos bienes, que no estaban contemplados en el cronograma de desembolsos, fueron comprados bajo la dirección de Jessica Navas Sánchez y Lissette Rengifo Rojas, quienes en diferentes periodos estuvieron a cargo de la Dircetur de Ucayali. 

El convenio con el Plan COPESCO Nacional, del Mincetur, era claro. Los fondos transferidos no debían utilizarse para fines distintos a los estipulados. Pero eso se cumplió.

La Fiscalía afirmó que el delito de malversación de fondos, por los que se le investiga a Navas, tiene penas de entre tres a ocho años de prisión, según lo establecido en el artículo 389° del Código Penal.

Aunque, se debe indicar, que se ha solicitado para la candidata N° 1 de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados por Ucayali una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel; además de un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 9.000 soles por concepto de reparación civil.

Por el momento, Jessica Navas ha dejado de realizar sus actividades proselitistas por las zonas de su región Ucayali.

