El Gobierno anunció que las instituciones educativas podrán retomar las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo, luego de que las autoridades evaluaran una mejora en las condiciones que habían afectado el normal funcionamiento de las actividades en el país.. El anuncio lo realizó la tarde de este martes 10 de marzo en una conferencia de prensa, pese a que previamente se había dispuesto la medida de clases virtuales hasta el 14 de marzo.

La medida fue comunicada a la comunidad educativa, padres de familia y ciudadanía en general, luego de que, según indican, se registrara una optimización en el uso de combustibles y una mayor normalización en la movilidad en la ciudad.

Retorno a la presencialidad en colegios de Lima y Callao

El Gobierno indicó que el retorno progresivo a la presencialidad permitirá asegurar las condiciones necesarias para el inicio del año escolar 2026, previsto para el lunes 16 de marzo en todo el país. Según explicaron las autoridades, la medida permitirá que las comunidades educativas retomen sus actividades preparatorias y se garantice un adecuado comienzo del calendario escolar.

En paralelo, el Ejecutivo informó que el teletrabajo en las instituciones públicas se mantendrá de forma temporal mientras continúan las medidas de contingencia relacionadas con la gestión de la demanda energética.

De esta manera, según señalaron, el Gobierno busca equilibrar la reactivación de las actividades educativas presenciales con las acciones orientadas a garantizar el suministro energético y la estabilidad de los servicios públicos.

