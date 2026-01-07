Machado asegura que su coalición está lista para tomar el control de Venezuela. | AFP

María Corina Machado, líder opositora venezolana, aseguró que la coalición política que lidera está preparada para tomar el control de su país tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York.

En una conversación con el medio estadounidense CBS News, Machado dijo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, tal como se nos ha ordenado", luego de responder a las numerosas preguntas que han surgido sobre el futuro político del país luego de la caída del exdictador.

Machado convencida de tomar el poder en Venezuela

Machado afirmó que "el pueblo de Venezuela ya ha decidido" quién debe estar a cargo del país, ahora que Maduro ha quedado fuera del poder. Por su parte, hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas sobre la capacidad de la líder opositora para asumir el poder. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo a los periodistas durante una conferencia del sábado.

Machado se impuso en las primarias para enfrentarse a Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas en 2024. Sin embargo, el régimen chavista le impidió postularse, y en su lugar, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia fue el elegido para representar a la coalición opositora. Tras este cambio, varios gobiernos, incluidos Estados Unidos, reconocieron a González como el ganador, luego de que el oficialismo fuera acusado de manipular el conteo de los votos.

María Corina pide respetar transición democrática

Hace unos días, la líder opositora subrayó que González Urrutia debe asumir como el "legítimo presidente de Venezuela" a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024 y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", acotó. Para ello, convocó a todos los venezolanos dentro de nuestro país y en el extranjero, quienes recibirían información por los canales oficiales de la oposición.

La fuerte acusación contra Delcy Rodríguez

En una entrevista con Fox News, Machado expresó que la presidenta interina Delcy Rodríguez "es la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas". Además, la acusó de ser una aliada de Rusia, de Irán y de China y que “es muy rechazada por el pueblo venezolano".

La Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que volverá "pronto" a Caracas y sostuvo que la transición democrática debe avanzar con claridad y justicia. "Ganamos unas elecciones por un gran margen, y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, no tengo ninguna duda", indicó desde una ubicación no revelada.

Trump aclara que él supervisa Venezuela

Donald Trump aseguró que la administración estadounidense se encargará de la supervisión de Venezuela e indicó que, durante el período de reconstrucción, que se estima no durará más de 18 meses, se enfocarán especialmente en la recuperación del sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos del país sudamericano.

Tras el arresto de Maduro, el republicano reafirmó que no se había realizado ninguna comunicación previa con Delcy Rodríguez y que tampoco hubo colaboración del círculo cercano de líder chavista, aunque admitió que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar la transición.

Así mismo, descartó la realización de un proceso electoral. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, indicó, tras enfatizar que Venezuela requiere una profunda rehabilitación, sobre todo en áreas clave como salud y economía.