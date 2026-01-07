HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. habría incautado otro petrolero sancionado en el Caribe
EE. UU. habría incautado otro petrolero sancionado en el Caribe     EE. UU. habría incautado otro petrolero sancionado en el Caribe     EE. UU. habría incautado otro petrolero sancionado en el Caribe     
Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo
Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     Mira EN VIVO lo último de Perú y el mundo     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Machado asegura que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela “tal como se ha ordenado”

La Premio Nobel de la Paz afirmó que el pueblo ya ha decidido quién debe tomar el control de Venezuela, tras resaltar la importancia de la transición democrática en su país.

Machado asegura que su coalición está lista para tomar el control de Venezuela.
Machado asegura que su coalición está lista para tomar el control de Venezuela. | AFP

María Corina Machado, líder opositora venezolana, aseguró que la coalición política que lidera está preparada para tomar el control de su país tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York.

En una conversación con el medio estadounidense CBS News, Machado dijo. "Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, tal como se nos ha ordenado", luego de responder a las numerosas preguntas que han surgido sobre el futuro político del país luego de la caída del exdictador.

TE RECOMENDAMOS

REGALO DE TOMÁS GÁLVEZ A LA MAFIA: DESACTIVA EQUIPOS QUE INVESTIGABAN CORRUPTOS | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Estados Unidos retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación formal contra Maduro, según NYT

lr.pe

Machado convencida de tomar el poder en Venezuela

Machado afirmó que "el pueblo de Venezuela ya ha decidido" quién debe estar a cargo del país, ahora que Maduro ha quedado fuera del poder. Por su parte, hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas sobre la capacidad de la líder opositora para asumir el poder. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", dijo a los periodistas durante una conferencia del sábado.

Machado se impuso en las primarias para enfrentarse a Maduro en las elecciones presidenciales venezolanas en 2024. Sin embargo, el régimen chavista le impidió postularse, y en su lugar, el diplomático retirado Edmundo González Urrutia fue el elegido para representar a la coalición opositora. Tras este cambio, varios gobiernos, incluidos Estados Unidos, reconocieron a González como el ganador, luego de que el oficialismo fuera acusado de manipular el conteo de los votos.

PUEDES VER: Trump rechazó apoyar a María Corina Machado por aceptar el Premio Nobel de la Paz, revela The Washington Post

lr.pe

María Corina pide respetar transición democrática

Hace unos días, la líder opositora subrayó que González Urrutia debe asumir como el "legítimo presidente de Venezuela" a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024 y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", acotó. Para ello, convocó a todos los venezolanos dentro de nuestro país y en el extranjero, quienes recibirían información por los canales oficiales de la oposición.

PUEDES VER: Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

lr.pe

La fuerte acusación contra Delcy Rodríguez

En una entrevista con Fox News, Machado expresó que la presidenta interina Delcy Rodríguez "es la arquitecta principal de la tortura y del tráfico de personas". Además, la acusó de ser una aliada de Rusia, de Irán y de China y que “es muy rechazada por el pueblo venezolano".

La Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que volverá "pronto" a Caracas y sostuvo que la transición democrática debe avanzar con claridad y justicia. "Ganamos unas elecciones por un gran margen, y si vamos a unas elecciones libres, vamos a ganar por más del 90%, no tengo ninguna duda", indicó desde una ubicación no revelada.

Trump aclara que él supervisa Venezuela

Donald Trump aseguró que la administración estadounidense se encargará de la supervisión de Venezuela e indicó que, durante el período de reconstrucción, que se estima no durará más de 18 meses, se enfocarán especialmente en la recuperación del sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos del país sudamericano.

Tras el arresto de Maduro, el republicano reafirmó que no se había realizado ninguna comunicación previa con Delcy Rodríguez y que tampoco hubo colaboración del círculo cercano de líder chavista, aunque admitió que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar la transición.

Así mismo, descartó la realización de un proceso electoral. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, indicó, tras enfatizar que Venezuela requiere una profunda rehabilitación, sobre todo en áreas clave como salud y economía.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

Nicolás Maduro EN VIVO: Delcy Rodríguez niega influencia externa y Trump anuncia venta del petróleo

LEER MÁS
Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Jefes guerrilleros colombianos abandonan Venezuela tras captura de Maduro por parte de Estados Unidos

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

Estados Unidos confirmó la captura de dos buques petroleros: uno tenía la bandera de Rusia y el segundo la de Camerún

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

Nicolás Maduro EN VIVO: EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe

LEER MÁS
Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

El país que supera a los poderosos China, Rusia y Corea del Norte con la mayor exportación de aviones de combate en el mundo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Valeria Piazza enfurece con Fernando Carrillo por apoyar a Nicolás Maduro desde Estados Unidos: “No conoce la realidad de su país”

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Descubren la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán que supera a Bolivia y China: extracción del mineral iniciaría en 2028

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

En riesgo investigación de muertes en protestas contra Boluarte por desarticulación de equipo fiscal

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Venezuela: ONG alerta de que 2 peruanos forman parte de los más de 800 detenidos durante el régimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025