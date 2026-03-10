El Gobierno de Colombia reportó el fallecimiento de siete insurgentes tras acciones en el departamento de Antioquia. Según reveló en X, antes Twitter, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, los fallecidos serían parte de los grupos comandados por Iván Mordisco, líder de las FARC.

Dentro de los abatidos se contabilizó a Erlinson Chavarría Escobar, alias ‘Ramiro’. “Era el principal cabecilla del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, con injerencia criminal principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia”, indicó el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto.

En el informe, la autoridad informó de la detención de la presunta hermana del fallecido.

Golpes al jefe de las FARC

Las autoridades colombianas capturaron a los hermanos de Mordisco, Andrés Vera, alias ‘Conejo’, y Juan Gabriel Vera Fernández, alias ‘La Jota’, en dos operativos realizados entre el viernes y el lunes en el municipio de Falán, Tolima, en el oeste del país. Ambos tenían órdenes de captura por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico de armas.

Juan Gabriel fue detenido primero durante una operación de la Policía Nacional contra las redes de apoyo de las disidencias. La toma se produjo en la misma localidad, como parte de las acciones para debilitar el entorno cercano del cabecilla guerrillero y afectar las estructuras que operan en esa zona de la nación.

Días después, apresaron a Andrés cuando intentaba abordar un bus para salir del lugar. Según el ministro Sánchez, el arrestado cumplía funciones de respaldo logístico dentro del esquema y participaba en la expansión de sus actividades criminales hacia el centro de Colombia.

Fuera del foco del foco internacional

La Casa Blanca confirmó que Bogotá no fue invitada al “Escudo de las Américas”, una alianza impulsada por gobiernos latinoamericanos de derecha para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región, esto a pesar de las acciones que la administración Petro empezó a realizar contra las FARC.

Cabe indicar que, en más de una oportunidad, Donald Trump criticó el manejo del mandatario sudamericano con respecto a estos grupos disidentes, con los cuales incluso se venía manejando un acuerdo de paz.

La portavoz Karoline Leavitt afirmó que "todavía estamos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría para invitarlos", mediante un comunicado.

No obstante, la vocera señaló que el bloque busca expandirse con el tiempo. En ese sentido, aseguró que Estados Unidos espera que la organización continúe creciendo y que, en el futuro, pueda extender invitaciones a más países de la zona.