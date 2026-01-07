HOYSuscripcion LR Focus

Incendio reduce a cenizas al menos 10 viviendas en el Callao
Mundo

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

Donald Trump afirmó que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Pero China acusó a Washington de una "interferencia flagrante" en los asuntos venezolanos.

Donald Trump dice que Venezuela entregará petróleo a Estados Unidos, pero China denuncia interferencia en asuntos venezolanos.
Donald Trump dice que Venezuela entregará petróleo a Estados Unidos, pero China denuncia interferencia en asuntos venezolanos. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump estaría exigiendo a la presidenta interina Delcy Rodríguez romper relaciones políticas y estratégicas con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo. El objetivo de Washington sería convertirse en el único socio petrolero de Caracas, beneficiarse del comercio de crudo pesado y ganar mayor influencia sobre el sector energético de la nación caribeña, según funcionarios citados por la cadena estadounidense ABC.

Durante una sesión informativa con legisladores, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio sostuvo que la Casa Blanca podría ejercer una fuerte presión sobre el régimen de Rodríguez por las escasas opciones con las que cuenta para comercializar el crudo. Advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas para tomar una decisión y evitar una grave crisis financiera.

lr.pe

Venezuela debería romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para volver a extraer y vender petróleo

El senador republicano Roger Frederick Wicker confirmó ante ABC News que el plan de Donald Trump se basa en controlar el petróleo venezolano. También aseguró que la estrategia de la Casa Blanca descarta el despliegue de tropas estadounidenses. "Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde depositarlo ni enviarlo. Los petroleros están llenos y permanecen a la espera de ser trasladados a un lugar adecuado, con la esperanza de vender el crudo en el mercado abierto en lugar de entregarlo gratuitamente a China", declaró.

Entre las exigencias contempladas por Trump se encontraría la prioridad para compradores estadounidenses en la venta de crudo pesado. Hasta el momento, el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha emitido un comunicado oficial sobre el planteamiento de Washington. Sin embargo, aseveró que ningún "agente externo" dirige el país sudamericano, en referencia a las advertencias de Estados Unidos sobre la presencia en ámbitos de inteligencia, militar y económico de China, Rusia, Irán y Cuba en Venezuela.

La exigencia se produjo luego de que la administración Trump ejecutara un operativo para capturar a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas automáticas en Nueva York. La misión, sin embargo, fue calificada por Caracas como una "gravísima agresión militar".

lr.pe

Donald Trump dice que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Tras el derrocamiento de Maduro, el presidente Donald Trump afirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo "de alta calidad" a Estados Unidos. Asimismo, indicó que estos volúmenes se venderán a precio de mercado. De acuerdo con la agencia AFP, el monto podría superar los 2.000 millones de dólares. "Ese dinero será controlado por mí", escribió el jefe de la Casa Blanca en Truth Social.

Sin embargo, el gobierno de China acusó a Washington de violar el derecho internacional e infringir la soberanía de Venezuela con el intento de apropiarse del petróleo venezolano. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, puntualizó que la cooperación de Pekín con Caracas se basa en el respeto mutuo entre dos "Estados soberanos" y remarcó que "los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos".

En respuesta a la exigencia de que Delcy Rodríguez rompa relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para retomar la extracción y venta de petróleo, Mao acusó a Estados Unidos de una "interferencia flagrante" en los asuntos venezolanos. Además, calificó como un "acto típico de intimidación" la exigencia de que Venezuela favorezca a Washington en la gestión de sus recursos petroleros.

Países como Colombia, Chile, México y Brasil rechazaron la actuación estadounidense en Caracas durante la sesión extraordinaria que convocó la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la crisis en Venezuela. Estas naciones advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.

