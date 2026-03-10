HOYSuscripcion LR Focus

Política

Luis Quiroz presenta su renuncia como ministro de Salud

Horas antes, la primera ministra, Denisse Miralles, informó que no contaba con la renuncia oficial de Quiroz, pero que sí conocía de dichas intenciones.

Ministro de Salud Luis Quiroz presenta su renuncia ante José María Balcázar
Ministro de Salud Luis Quiroz presenta su renuncia ante José María Balcázar | Foto: difusión

El ministro de Salud, Luis Quiroz, renunció a su cargo a solo días del pedido de voto de confianza del gabinete de Denisse Miralles ante el Congreso, a realizarse el próximo 18 de marzo.

