Luis Quiroz presenta su renuncia como ministro de Salud
Horas antes, la primera ministra, Denisse Miralles, informó que no contaba con la renuncia oficial de Quiroz, pero que sí conocía de dichas intenciones.
- Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo
- Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña
Ministro de Salud Luis Quiroz presenta su renuncia ante José María Balcázar | Foto: difusión
El ministro de Salud, Luis Quiroz, renunció a su cargo a solo días del pedido de voto de confianza del gabinete de Denisse Miralles ante el Congreso, a realizarse el próximo 18 de marzo.