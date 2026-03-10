Representantes de la ONPE durante la prueba de color de las cédulas de sufragio. | Marco Cotrina

Representantes de la ONPE durante la prueba de color de las cédulas de sufragio. | Marco Cotrina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el martes 10 de marzo la prueba de color de las cédulas de sufragio para los comicios generales del 12 de abril, en un acto público desarrollado en una planta de impresión gráfica en el distrito de Ate.

La actividad contó con la participación del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; el notario público Edgardo Hopkins Torres; así como personeros legales, organizaciones políticas y observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA.

La revisión técnica permitió validar los elementos gráficos de las plantillas digitales que ya se encuentran cargadas en las máquinas impresoras. Según informó la institución, este procedimiento es un paso estandarizado para asegurar que la impresión masiva se realice sin errores gráficos.

La cédula para este proceso electoral cuenta con un diseño de cinco columnas y dimensiones de 42 cm de ancho por 44 cm de largo, e incluye un código QR para su trazabilidad geográfica.

Declaraciones de la Gerencia de Gestión Electoral

José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, manifestó que los símbolos de las organizaciones fueron revisados por los personeros presentes. 'El objetivo era presentar la cédula, nombres, símbolos y fotos del candidato presidencial'.

Asimismo, Samamé Blas anunció que el 13 de marzo se contará con las actas oficiales para los comicios, tras lo cual se iniciará el ensamblaje del material destinado a cada mesa de sufragio. El gerente confirmó que se trabaja en una plantilla en lenguaje braille en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Proyección de producción y padrón electoral

La ONPE proyecta la impresión de un total de 27.962.783 cédulas de sufragio. Esta cifra se calcula en base a los electores hábiles registrados en el padrón del RENIEC, a los que se añade un lote de contingencia de 637.351 unidades denominado ánfora de reserva. Este material adicional se distribuye estratégicamente a los coordinadores de los locales de votación para atender cualquier inconveniente durante la jornada electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

El proceso de impresión masiva de las cédulas y de la segunda parte del padrón electoral se extenderá hasta el 3 de abril. El diseño de las plantillas respeta estrictamente la ubicación de los partidos políticos definida en el sorteo público realizado por la ONPE el pasado 12 de febrero. Con la firma del acta de conformidad tras la prueba de color, el organismo electoral pone en marcha de manera oficial la fase de producción a gran escala del material de votación.