Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

Los ingresos percibidos por la venta de los barriles de hidrocarburos estarán administrados por el gobierno de Estados Unidos, aseguró el líder republicano en Truth Social.

Trump dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles.
Trump dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles. | Foto: AFP

Donald Trump anunció que el gobierno interino de Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El comunicado se da un día después de que Delcy Rodríguez asumiera el mando en Caracas tras la extradición de Nicolás Maduro.

"Las autoridades en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionados, a Estados Unidos", publicó el republicano de 79 años en su cuenta Truth Social.

PUEDES VER: Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

lr.pe

Petróleo venezolano será enviado a EE. UU., según Trump

El mandatario republicano señaló que los ingresos generados por esta transacción estarán bajo su supervisión directa. "Este petróleo se venderá a su precio de mercado. Yo, como presidente de EE. UU., controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", aseguró.

Además, Trump afirmó que el secretario de Energía, Chris Wright, ha recibido la instrucción de implementar de manera urgente el plan propuesto. Este contempla el transporte de petróleo en buques de almacenamiento que serán dirigidos directamente a los muelles de descarga de la primera potencia del mundo.

Noticias en desarrollo...

