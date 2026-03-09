'One Piece' live action temporada 2 regresa con más misterios y aventuras que la primera temporada. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La aventura de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja continúa en 'One Piece' live action temporada 2, la esperada continuación de la adaptación de Netflix basada en el manga de Eiichiro Oda. Esta nueva entrega, titulada “Into the Grand Line”, amplía el viaje de la tripulación pirata hacia uno de los mares más peligrosos del mundo de la serie.

En esta etapa de la historia, Luffy y sus compañeros finalmente ingresan a la mítica Grand Line, una zona conocida por sus condiciones impredecibles y la presencia constante de enemigos poderosos. La nueva temporada presenta ocho capítulos, cada uno ambientado en distintos escenarios que expanden el universo de la franquicia y preparan el camino hacia la saga de Alabasta.

'One Piece' live action temporada 2: ¿cuándo se estrena?

El estreno de ‘One Piece’ live action temporada 2 está programado para el martes 10 de marzo de 2026 a nivel mundial a través de Netflix. La plataforma lanzará todos los capítulos el mismo día, permitiendo que los fans puedan ver la temporada completa desde su llegada al catálogo.

Esta segunda parte muestra a los Sombrero de Paja explorando nuevas localizaciones clave dentro de la historia, como Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. Cada uno de estos lugares introduce nuevos personajes, aliados inesperados y amenazas que complicarán el viaje de la tripulación.

Los capítulos de 'One Piece' live action temporada 2 son los siguientes:

Episodio 1: “The Beginning and the End”

Episodio 2: “Good Whale Hunting”

Episodio 3: “Whisky Business”

Episodio 4: “Big Trouble in Little Garden”

Episodio 5: “Wax on, Wax Off”

Episodio 6: “Nami Deerest”

Episodio 7: “Reindeer Shames”

Episodio 8: “Deer and Loathing in Drum Kingdom”

Reparto oficial de 'One Piece' temporada 2 en Netflix

El reparto de ‘One Piece’ live action temporada 2 mantiene a los protagonistas que dieron vida a la tripulación en la primera entrega, junto con varias incorporaciones que ampliarán el universo de la serie.

Entre los actores principales que regresan se encuentran:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

como Monkey D. Luffy Mackenyu como Roronoa Zoro

como Roronoa Zoro Emily Rudd como Nami

como Nami Jacob Romero como Usopp

como Usopp Taz Skylar como Sanji

A ellos se suman nuevos personajes relevantes dentro de la historia:

Mikaela Hoover como la voz de Tony Tony Chopper

como la voz de Tony Tony Chopper Werner Coetser como Dorry

como Dorry Brandon Murray como Broggy

como Broggy Lera Abova como Nico Robin (Miss All-Sunday)

como Nico Robin (Miss All-Sunday) Joe Manganiello como Crocodile (Mr. 0)

como Crocodile (Mr. 0) Katey Sagal como la doctora Kureha

como la doctora Kureha Callum Kerr como Smoker

Estas incorporaciones introducen figuras importantes del manga y del anime, ampliando la narrativa de la serie y preparando los conflictos que dominarán la siguiente etapa de la historia.

¿A qué hora se estrena 'One Piece' live action temporada 2?

El estreno global de ‘One Piece’ live action temporada 2 se fijó para las 12:00 a. m. (PT) del 10 de marzo de 2026 en Netflix. Debido al lanzamiento simultáneo, el horario varía según el país.

Estos son los horarios de estreno en distintas regiones:

Estados Unidos: 12:00 a. m. (PT) / 3:00 a. m. (ET)

12:00 a. m. (PT) / 3:00 a. m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a. m.

1:00 a. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2:00 a. m.

2:00 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a. m.

3:00 a. m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a. m.

4:00 a. m. España: 8:00 a. m.

'One Piece' live action temporada 2 exclusivo en Netflix

La única forma de ver 'One Piece' live action temporada 2 en Netflix es a través de la plataforma de streaming, que posee los derechos exclusivos de distribución de la serie en todo el mundo.

Los usuarios podrán acceder a los nuevos episodios desde la aplicación o el sitio web del servicio apenas se habiliten en el catálogo. Para hacerlo, basta con ingresar a la cuenta de Netflix y buscar el título de la serie en el horario correspondiente al país.