Mundo

Trump afirma que Maduro mató a millones de personas y que Delcy Rodríguez está cerrando una “cámara de tortura” en Caracas

El presidente de EE. UU. también proporcionó más información sobre la operación que resultó en la captura del exdictador de Caracas y lo calificó de violento.

Trump acusa a Delcy Rodríguez de cerrar un centro de torturas en Caracas tras caída de Maduro
Trump acusa a Delcy Rodríguez de cerrar un centro de torturas en Caracas tras caída de Maduro | AFP / Madel Ngan

Nicolás Maduro fue capturado este sábado tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, y desde entonces el presidente, Donald Trump, ha endurecido su discurso contra el régimen. Este martes, durante un acto político, el mandatario aseguró que el exlíder chavista fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos y afirmó que “ha matado a millones de personas” durante su permanencia en el poder.

El mandatario republicano también sostuvo que, tras la caída del dictador venezolano, la actual encargada del país, Delcy Rodríguez, está procediendo al cierre de un centro de torturas en la capital caribeña. “Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, declaró, sin mencionar de forma directa al Helicoide, señalado por organizaciones de derechos humanos como el principal centro de detención de presos políticos en el país.

Nuevos detalles del operativo militar en Venezuela

El jefe de la Casa Blanca ofreció nuevos detalles sobre la operación que permitió la captura de Maduro. “Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, afirmó Trump al relatar el inicio del despliegue militar.

Según el mandatario, “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”, y subrayó que la acción tomó completamente desprevenido al régimen chavista. “Es impresionante la operación del sábado. Agarramos por sorpresa a Maduro”, sostuvo, al tiempo que aseguró que “EE. UU. volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo”.

Futuro de Venezuela

Aunque Trump no mencionó explícitamente una coordinación previa con Delcy Rodríguez para la captura del sucesor de Chávez, sí reconoció que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses tras asumir el control del país. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió el presidente.

Finalmente, el jefe de Estado norteamericano se refirió al futuro económico de Venezuela y al posible rol de empresas de su país en su reconstrucción. Aseguró que la infraestructura petrolera podría ser rehabilitada rápidamente y afirmó: “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán”. Las declaraciones se producen mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya enfrentan cargos por narcoterrorismo y tráfico de armas en un tribunal de Nueva York.

