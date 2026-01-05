El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, destacó que Groenlandia busca restablecer una “buena cooperación” con EE. UU., pues su gobierno está dispuesto a dialogar. | Composición LR

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reaccionó a las amenazas de la adhesión de la isla lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que se ocuparía de la isla “en unos dos meses (…) La necesitamos para defendernos”, a bordo del Air Force One. En un comunicado, el exdiputado expresó que no cederían al pánico y llamó a evitar el “escenario de miedo”. “Ya basta de presiones, insinuaciones y fantasías sobre la anexión”, afirmó a través de su cuenta de Facebook.

En una rueda de prensa en Nuuk, Nielsen recalcó que no puede compararse la isla con Venezuela, tras la intervención que terminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Pese a la tensión, el líder destacó que Groenlandia busca restablecer una “buena cooperación” con EE. UU., pues su gobierno está dispuesto a dialogar, pero siempre a través de “canales adecuados y con respeto al derecho internacional”.

Reacciones a las amenazas de Trump

Varios líderes europeos rechazaron la insistencia de Trump y mostraron un fuerte respaldo a Dinamarca y su territorio autónomo. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, subrayaron que “nadie decide por Groenlandia”, salvo ellos mismos. El mandatario también recalcó que las legítimas preocupaciones de seguridad de EE. UU. deben abordarse mediante el diálogo directo entre ambos países dentro del marco de defensa colectiva de la OTAN.

La Unión Europea, a través de su portavoz, Anitta Hipper, también se solidarizó y reafirmó que “continuará defendiendo los principios de soberanía nacional e integridad territorial, como se establece en la Carta de Naciones Unidas”.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, se unió al coro de apoyo a la nación danesa, resaltó la importancia de respetar la soberanía de los países y reafirmó que Groenlandia forma parte integral del Reino de Dinamarca.

La “amenaza china y rusa” como excusa

Desde China, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a EE. UU. a cesar el uso de la “amenaza china” como excusa para justificar sus intereses en Groenlandia. Las declaraciones del portavoz Lin Jian son una respuesta a los comentarios de Trump sobre la supuesta presencia de barcos rusos y chinos cerca de las costas de la isla, una afirmación que Pekín calificó como “mentiras” de EE.UU.

Por su parte, la diputada groenlandesa Aaja Chemnitz alzó la voz y expresó su preocupación por la difusión de esa versión de Trump sobre China y Rusia, en medio de la tensión. Asimismo, indicó que la isla debe estar preparada para “todos los escenarios”, incluidos los posibles intentos de presión de Estados Unidos.

Si EE.UU. ataca a un país de la OTAN es el fin

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que si EE.UU. atacara a un aliado de la OTAN, como Dinamarca, significaría el fin de la organización. La política subrayó también que la soberanía de Groenlandia no está en negociación y rechazó las insinuaciones de Trump, afirmando que su nación no aceptará presiones.

"Si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía. Incluida nuestra OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial", dijo la mandataria en la cadena TV2, donde aseguró que está haciendo "todo lo posible" para que eso no ocurra.