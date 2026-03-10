HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: primera ministra Denisse Miralles se reunirá este martes con bancada de Acción Popular

El congresista Luis Aragón, representante de Acción Popular , destacó que se abordarán temas como salud, educación y seguridad ciudadana en la reunión de esta noche.

La primera ministra se reunirá con miembros de la bancada de Acción Popular | Composición: LR.

La jefa del gabinete de ministros, Denisse Miralles, se reunirá hoy 10 de marzo a las siete de la noche con los miembros de la bancada de Acción Popular. Así lo detalló el congresista Luis Aragón, integrante de dicha bancada, quien aseguró que la reunión tiene como principal objetivo explicar los planes de trabajo que el Ejecutivo prevé desarrollar durante los últimos meses de gobierno.

“Hemos recibido una invitación de parte de la presidenta del Consejo de Ministros. La reunión se dará con los miembros de la bancada. Ante todo tiene que primar el interés público. (...) Queremos conocer tres líneas matrices en su lucha por la salud, la educación y la seguridad ciudadana. No se ha tomado una decisión, pero estamos en un país democrático y con estado de derecho que debe escuchar a su Ejecutivo”, indicó.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El congresista Aragón aseguró que su bancada todavía no ha decidido si votará a favor o en contra de la investidura de este primer gabinete del gobierno de José María Balcázar. Señaló que tras la reunión se tendrá tomada una decisión.

Miralles informó que solicitará al Pleno del Congreso de la República el voto de confianza para su gabinete el miércoles 18 de marzo, luego de sostener una reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

