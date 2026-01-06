HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Cuba divulga las identidades y fotografías de los 32 cubanos fallecidos tras la operación militar de EE. UU. en Venezuela

Las víctimas cubanas en Venezuela fueron en su mayoría miembros del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos. Foto: AFP
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos. Foto: AFP

Las autoridades de Cuba difundieron este martes los nombres y las imágenes de los 32 cubanos que murieron durante la ofensiva militar de Estados Unidos el sábado pasado en Venezuela. Esta operación incluyó bombardeos en Caracas, Aragua y La Guaria, y culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

La información fue publicada por el diario estatal Granma, que presentó a los fallecidos como integrantes de fuerzas oficiales cubanas desplegadas en el país. En el texto, el Gobierno de Cuba calificó el ataque como un "acto de agresión y terrorismo de Estado", y rindió homenaje a los muertos.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

lr.pe

Los cubanos fallecidos en Venezuela

Según el reporte oficial, los 32 cubanos se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones oficiales en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), a solicitud de instituciones homólogas venezolanas.

Del total de fallecidos, 20 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores, mientras que los 12 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

Granma señaló que todos ellos murieron en acciones combativas, tras oponer “férrea resistencia”, ya sea en enfrentamientos directos con las fuerzas atacantes o como consecuencia de los bombardeos sobre instalaciones donde se encontraban desplegados.

PUEDES VER: La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

lr.pe

La operación militar en Venezuela

De acuerdo con la información publicada por el medio estatal cubano, la operación militar estadounidense dejó decenas de muertos y daños en infraestructuras estratégicas.

El ataque coincidió con la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y presentado ante la justicia neoyorquina dos días después. Las autoridades cubanas han vinculado directamente la muerte de sus ciudadanos con estas acciones militares, que calificaron como una intervención directa en territorio venezolano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de los 32 cubanos y expresó públicamente su reconocimiento a los fallecidos. En un mensaje oficial, afirmó que los combatientes “cumplieron dignamente con su deber” y que su actuación reflejó “el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Como respuesta institucional, Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta en edificios oficiales y unidades militares del país.

Notas relacionadas
Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Mundo

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025