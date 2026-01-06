El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos. Foto: AFP

Las autoridades de Cuba difundieron este martes los nombres y las imágenes de los 32 cubanos que murieron durante la ofensiva militar de Estados Unidos el sábado pasado en Venezuela. Esta operación incluyó bombardeos en Caracas, Aragua y La Guaria, y culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

La información fue publicada por el diario estatal Granma, que presentó a los fallecidos como integrantes de fuerzas oficiales cubanas desplegadas en el país. En el texto, el Gobierno de Cuba calificó el ataque como un "acto de agresión y terrorismo de Estado", y rindió homenaje a los muertos.

Los cubanos fallecidos en Venezuela

Según el reporte oficial, los 32 cubanos se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones oficiales en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), a solicitud de instituciones homólogas venezolanas.

Del total de fallecidos, 20 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores, mientras que los 12 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor.

Granma señaló que todos ellos murieron en acciones combativas, tras oponer “férrea resistencia”, ya sea en enfrentamientos directos con las fuerzas atacantes o como consecuencia de los bombardeos sobre instalaciones donde se encontraban desplegados.

La operación militar en Venezuela

De acuerdo con la información publicada por el medio estatal cubano, la operación militar estadounidense dejó decenas de muertos y daños en infraestructuras estratégicas.

El ataque coincidió con la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos y presentado ante la justicia neoyorquina dos días después. Las autoridades cubanas han vinculado directamente la muerte de sus ciudadanos con estas acciones militares, que calificaron como una intervención directa en territorio venezolano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de los 32 cubanos y expresó públicamente su reconocimiento a los fallecidos. En un mensaje oficial, afirmó que los combatientes “cumplieron dignamente con su deber” y que su actuación reflejó “el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Como respuesta institucional, Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta en edificios oficiales y unidades militares del país.