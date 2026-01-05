Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con la instrucción del máximo tribunal del país, debido a la ausencia de Nicolás Maduro, quien compareció ante un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, por acusaciones de narcoterrorismo. "Como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro, vengo a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: Maduro y la primera combatiente dama Cilia Flores", expresó. Horas antes, Jorge Rodríguez, hermano de la ahora mandataria chavista, fue reelegido como el nuevo líder de la nueva Asamblea Nacional.

La reunión del régimen de Maduro ocurrió al mismo tiempo que el encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU y la comparecencia del exdictador venezolano y su esposa Cilia Flores. El exdictador no solo se declaró inocente ante la justicia estadounidense, sino también aseguró que sigue siendo el presidente de Venezuela.

Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela

Durante el juramento, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó que Hugo Chávez devolvió la dignidad como ciudadanos a los venezolanos. "Juro por los niños de Venezuela, por la juventud, por garantizar un porvenir a los niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mi sobrino y por mi familia. Juro por mi honor que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", sostuvo ante su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional

Prometió tranquilidad económica y social. Afirmó que garantizará un gobierno que brinde felicidad social, estabilidad política y seguridad para sacar adelante a Venezuela "en horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

Militares rindieron honores a la presidenta interina al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación. Sin embargo, el mandatario Donald Trump advirtió que el país "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que, si no toman "las decisiones adecuadas", la Casa Blanca "mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección" de Washington, que desde septiembre ha realizado bombardeos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe.

Maduro y su esposa seguirán detenidos en EE.UU.

La primera sesión de comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores terminó y ambos deberán esperar hasta el 17 de marzo para una nueva sesión. La pareja seguirá bajo arresto en la prisión de Nueva York.

Durante su comparecencia, Maduro rechazó los cargos presentados en su contra y se declaró inocente ante el juez Alvin Hellerstein. El exdictador se autocalificó como un hombre decente y ratificó su postura política: "Sigo siendo el presidente de mi país", añadió. Su esposa siguió la misma línea. El venezolano también solicitó su libertad bajo fianza, declaró su abogado, Barry Pollack, ante el tribunal. "Cuando sea oportuno, podrá presentar su solicitud", dijo el máximo letrado de la sala.

Asimismo, el juez informó a Maduro y Flores sobre su derecho legal a recibir asistencia consular mientras se encuentran bajo custodia. Ante esta notificación, el chavista confirmó haber comprendido la prerrogativa y manifestó su voluntad de ejercerla formalmente, cumpliendo así con la normativa estadounidense que obliga a los detenidos extranjeros a informar a sus respectivas representaciones diplomáticas para coordinar una visita oficial.

Parlamento de Venezuela reeligió como presidente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy

En el marco de la instalación del período legislativo 2026-2031, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, ratificó a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, como presidente del Parlamento. La elección fue formalizada por el director de debate, Fernando Soto Rojas, quien certificó la mayoría absoluta en una sesión que consolida el control del círculo cercano a la presidencia temporal sobre el Poder Legislativo.

Esta jornada inaugural del Congreso se produce en un contexto de extrema tensión política, marcada por los acontecimientos del pasado 3 de enero, fecha en la que se informó oficialmente sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses. Bajo la dirección inicial de Soto Rojas, el acto cumplió con las formalidades constitucionales tras los comicios del 25 de mayo, estableciendo una directiva que operará en medio de la crisis institucional derivada del reciente ataque y la transición de mando en el Ejecutivo venezolano.

¿Quién es Delcy Rodríguez, la nueva encargada del régimen en Venezuela?

Delcy Rodríguez, abogada caraqueña de 56 años, ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas como pieza fundamental del chavismo, trabajando en estrecha colaboración con su hermano Jorge Rodríguez. Su ascenso definitivo se produjo durante el mandato de Nicolás Maduro, alcanzando la vicepresidencia ejecutiva en 2018 y manteniendo dicha posición tras el polémico proceso electoral de 2024. Hasta la reciente captura del mandatario, su poder se extendía también a la gestión económica y petrolera del país, áreas que dirigía como ministra y rectora estratégica del Estado.

Previamente, su perfil se fortaleció en el ámbito internacional como canciller y ministra de Comunicación, roles desde los cuales ejerció una férrea defensa del gobierno ante organismos globales como la ONU. Su liderazgo en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 la ratificó como una operadora política de línea dura y máxima confianza para el Ejecutivo, destacando por su capacidad de mando y su influencia incluso sobre los sectores militares. Según expertos, su perfil combina una alta capacidad ejecutiva con una lealtad absoluta al proyecto oficialista, lo que la posiciona como una de las figuras más influyentes de la política venezolana actual.