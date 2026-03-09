Irán acusó este lunes 9 de marzo de 2026 a Francia y a otros países europeos de haber creado condiciones que propiciaron la ofensiva militar de Estados Unidos contra Teherán. El canciller Esmail Baqai aseveró que las naciones del Viejo Continente se mostraron "de acuerdo" con el gobierno de Donald Trump sobre "el restablecimiento de las sanciones" contra la República Islámica en el Consejo de Seguridad de la ONU. "Todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes", sostuvo en una rueda de prensa.

Washington ya comenzó a usar las bases militares del Reino Unido para ejecutar "operaciones defensivas específicas" contra el territorio persa. Según el Ministerio de Defensa británico, el objetivo de la medida es "impedir que Irán dispare misiles contra la región". El primer ministro, Keir Starmer, había adelantado que la Casa Blanca tenía autorización para emplear las instalaciones de Fairford y Diego García.

Medidas contra disidentes

El Poder Judicial de Teherán advirtió este 9 que confiscarán activos e impondrán sanciones a miembros de la diáspora iraní señalados de "colaborar" con Israel y Estados Unidos en la guerra desatada en Oriente Medio. Según informó la agencia AFP, la República Islámica aprobó una legislación tras la guerra de 12 días desencadenada en junio de 2025 por Israel y respaldada por Washington, que bombardeó tres instalaciones nucleares: Fordo, Isfahán y Natanz.

Un día antes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las provincias persas de Dezful, Isfahán y Shiraz cuentan con plataformas de lanzamiento de drones y misiles balísticos. "Esta peligrosa decisión pone en riesgo la vida de todos los civiles, ya que los lugares utilizados con fines militares pierden su estatus protegido y podrían convertirse en objetivos legítimos", puntualizó el organismo. En ese sentido, instó a los habitantes a alejarse de cualquier instalación utilizada con fines bélicos y a permanecer en casa.

Apoyo de Rusia

El presidente Vladimir Putin felicitó a Mojtaba Jamenei por asumir como el nuevo líder supremo iraní luego de que su padre, Alí Jamenei, falleciera en los bombardeos iniciados el último 28 de febrero.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán", dijo el mandatario. Aseguró que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable" para la República Islámica. Mencionó que Jamenei requerirá "un gran coraje y decisión" para afrontar el conflicto bélico.

Este lunes se congregaron miles de personas en la plaza Enghelab para mostrar lealtad al nuevo guía de Irán, según periodistas de AFP. La multitud enarbolaba banderas del país y retratos de Jamenei.