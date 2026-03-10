HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
     
Alerta en Condorcanqui: 15 niñas awajún víctimas de violencia sexual | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Paolo Guerrero quiere a Jairo Vélez en la selección peruana y propone 2 jugadores de Alianza Lima: "Sería importante que se sumen"

El histórico goleador propuso a Jairo Vélez y otros talentos aliancistas para la selección peruana, destacando su impacto positivo en la zona de volantes.

Paolo Guerrero habló sobre Jairo Vélez en la selección peruana. Foto: Lr/Inka Digital
Paolo Guerrero habló sobre Jairo Vélez en la selección peruana. Foto: Lr/Inka Digital

Alianza Lima se impuso con autoridad 3-1 ante Melgar, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la sexta fecha de la Liga 1. El popular club de La Victoria dejó buenas sensaciones y un positivo funcionamiento de juego frente a la atenta mirada del entrenador Mano Menezes. Sin duda, es clave para el comando técnico de la selección peruana encontrar nuevas opciones.

Por este motivo, Paolo Guerrero se animó a proponer algunos nombres que podían aportar al equipo nacional pensando en la próxima Copa América y en las Eliminatorias. Es importante destacar que la ‘Bicolor’ afrontará dos amistosos este mes.

PUEDES VER: Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Jairo Vélez y otras opciones en la selección peruana?

El capitán aliancista no ocultó su deseo de ver a Jairo Vélez con la camiseta blanquirroja. "Sí me gustaría, ¿por qué no? Jairo Vélez es un gran jugador y lo viene demostrando partido a partido, como muchos chicos como Marco Huamán. Sería importante que se sumen a la selección peruana. Renzo Garcés también viene bien, así que nada, es un defensa goleador, tiene muchos goles. Tenemos varios compañeros que están haciendo bien las cosas", enfatizó en zona mixta.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

Jairo Vélez mostró su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana

El futbolista blanquiazul reveló sus intenciones de ser llamado para defender a la ‘Bicolor’ en los siguientes partidos amistosos. “Como lo dije la otra vez, yo hice una carta y lo que de mí dependía para poder estar. Estoy dispuesto a que suceda. Lo más grande que puede encontrar un jugador es la selección”, comentó el volante aliancista.

Asimismo, Guerrero fue consultado sobre un posible regreso a la selección peruana. Guerrero la tuvo clara al decir que ahora deben ir los más jóvenes. "No, por favor. Que los jóvenes tengan su rodaje internacional. Como peruano quiero que a la selección le vaya bien. Se vienen partidos bonitos contra Senegal y Honduras. Esperamos que tenga un rodaje nacional", sentenció.

PUEDES VER: Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

¿En qué equipos ha jugado Jairo Vélez?

El futbolista de Alianza Lima ya estuvo anteriormente en clubes peruanos. Esta es la lista de equipos donde jugó el volante:

  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Universidad Católica (Ecuador)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • CF Atlante (México)
  • Cafetaleros de Chiapas (México)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú)


Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"

Jairo Vélez y su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana: "Lo más grande que puede encontrar un jugador"

Miroslav Klose, DT de Fabio Gruber en Nuremberg, dio detalles acerca de la lesión del peruano: "No quería correr riesgos"

Miroslav Klose, DT de Fabio Gruber en Nuremberg, dio detalles acerca de la lesión del peruano: "No quería correr riesgos"

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

