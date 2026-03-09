Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, convocó a los abogados de la institución policial a una reunión de trabajo con el abogado Humberto Abanto este lunes 9 de marzo, a solo días de la segunda vuelta de las elecciones para el decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que se desarrollará el próximo 14 de este mes entre Abanto y la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

La invitación se realizó por medio de una disposición de comando. En la misma se lee: “Por especial encargo del Señor General de Policía, Oscar Manuel Arriola Delgado, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, tengo el honor de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento de la Reunión de Trabajo para analizar la Ley N° 32130 que modifica el Decreto Legislativo 957, sobre el fortalecimiento de la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales”.

En el mismo oficio se precisa que se curse la invitación a “los señores Oficiales y suboficiales PNP con título profesional o bachiller en Derecho”.

Asimismo, se indica que el evento se desarrollará de 2.30 p. m. a 3.30 p. m. en el auditorio del colegio militar Leoncio Prado, ubicado en el Callao.